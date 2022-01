Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Ομαδικός βιασμός: Η παραδοχή και η συγγνώμη του δράστη

Η νεαρή που έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού σε πάρτι σε ξενοδοχείο μιλά στον ΑΝΤ1. Η δημόσια παραδοχή του δράστη.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Τον εφιάλτη κατήγγειλε ότι έζησε μία 24χρονη σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη την Πρωτοχρονιά. Η 24χρονη πέρασε το κατώφλι του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου και κατέθεσε μήνυση σε βάρος ενός 27χρονου για βιασμό. Λίγες ώρες μετά οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και οδηγήθηκε σε εισαγγελέα και ανακριτή.

«Όταν ξύπνησε βρέθηκε σε ένα δωμάτιο με τρεις άνδρες. Το πρωί ξύπνησε σε μια κατάσταση που έλεγε γιατί είναι εκεί. Τηλεφώνησε στον άνθρωπο που την κάλεσε του είπε γιατί είμαι εδώ, κατήγγειλε το γεγονός και η αστυνομία κινήθηκε αμέσως. Κάλεσε ανθρώπους, ο ένας ομολόγησε ότι συνευρέθηκε με την κοπέλα με τη θέληση της», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της κοπέλας, Θανάσης Ζιώγας.

Η 24χρονη βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσφατα έχασε τόσο τους γονείς της σε τροχαίο όσο και τον σύντροφο της από ανίατη ασθένεια. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ωστόσο δηλώνει διατεθειμένη να μην κάνει βήμα πίσω.

«Αυτό που έπαθα δεν θέλω να το πάθει κανένα κορίτσι στον κόσμο. Θέλω να τιμωρηθούν οι δράστες, δεν κάνω πίσω. Με τον τρόπο μου θα βοηθήσω και άλλες κοπέλες που έπαθαν τα ίδια με μένα και δεν τολμάνε να το καταγγείλουν», δήλωσε σχετικά.

Δέκα μέρες μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Ένας άνδρας φαίνεται να παραδέχεται το γεγονός και περιγράφει τα όσα συνέβησαν.

«Την παραμονή της πρωτοχρονιάς διοργανώσαμε εγώ και οι συνεργάτες μου ένα πάρτι σε σουίτα γνωστού πεντάστερου ξενοδοχείου της πόλης μας. Στην προσπάθεια να γίνει μια όμορφη βραδιά, πίεσα βλακωδώς νεαρές κοπέλες να παραστούν ώστε να ομορφύνει η βραδιά για τους φίλους και πελάτες μας, που ήρθαν από την Αθήνα για το τριήμερο. Η κατάσταση παρεκτράπηκε κατά τη διάρκειά της νύχτας με αποτέλεσμα να εκτεθεί ανεπανόρθωτα ψυχικά και σωματικά μια κοπέλα που γνωρίζω και ήμουν σαφώς η πιεστική αιτία για να παραστεί στο πάρτι. Το λιγότερο που έχω να πω είναι ότι οφείλω ένα τεράστιο συγγνώμη», έγραψε ο νεαρός σε ανάρτησή του στα social media.

«Είναι φίλη του επιχειρηματία που διοργάνωσε το πάρτι προσκλήθηκε ανταποκρίθηκε έφυγε επέστρεψε πάλι γιατί αναζητήθηκε. Ήταν σε άσχημη κατάσταση. Της υποσχέθηκε ‘θα σε προσέξω εγώ, θα σε πάω σπίτι’, έπεσε πιο βαθιά στο λάκκο με αυτά που έγιναν», περιέγραψε ο δικηγόρος της.

Άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου έγραψαν συνθήματα στην τζαμαρία του καταστήματος, ενός εκ των συμμετεχόντων στο εφιαλτικό βράδυ της 24χρονης. Στο ποινικό σκέλος η ανακρίτρια καλείται να αποφασίσει αν θα κληθούν για κατάθεση και τα υπόλοιπα άτομα που ανέφερε η νεαρή κοπέλα.

«Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε με αποτροπιασμό άλλο ένα περιστατικό βιασμού, αυτή τη φορά μιας 24χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς, τα περιστατικά έμφυλης βίας, ενδοοικογενειακής ή άλλης, με θύματα κορίτσια και γυναίκες, δεν έχουν τελειωμό.

Το ενθαρρυντικό είναι ότι η κοινωνία αντιδρά. Ήδη στο διαδίκτυο υπήρξε θύελλα αντιδράσεων κατά των δραστών και ένα πολύ μεγάλο κύμα συμπαράστασης προς το θύμα. Ζητούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες της Δικαιοσύνης και να μην υπάρξει συγκάλυψη, εξαιτίας των ισχυρών διασυνδέσεων που φαίνεται να έχουν τα πρόσωπα που καταγγέλλονται», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αναπληρώτριας Τομεάρχη Δικαιοσύνης και βουλευτή Κιλκίς του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Ειρήνης Αγαθοπούλου.

«Είμαστε ξεκάθαροι: Η Δικαιοσύνη και οι διωκτικές αρχές οφείλουν και σε αυτήν την υπόθεση να εργαστούν χωρίς περισπασμούς, ανεξάρτητα από το στάτους των φερόμενων ως δραστών. Να συλλέξουν με ταχύτητα – όχι ίδια με αυτήν της υπόθεσης Λιγνάδη – το απαραίτητο κρίσιμο αποδεικτικό υλικό και να προστατεύσουν το θύμα από τη δευτερογενή θυματοποίηση.

Τα θύματα ζητούν δικαίωση και όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια ζητούν να μπορούν να εμπιστεύονται τις Αρχές και τους Θεσμούς όταν έχουν να καταγγείλουν παρόμοια περιστατικά. Η κοινωνική αλληλεγγύη είναι σημαντική, αλλά και η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της για την έξαρση των περιστατικών και τον δισταγμό των θυμάτων να καταγγείλουν. Ας σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το ΜέΡΑ25 σε δική του ανακοίνωση αναφέρει πως «οι αρχές οφείλουν να κάνουν τη δουλειά τους σε σχέση με τον καταγγελλόμενο βιασμό της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη ώστε οι θύτες να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε το θύμα».

