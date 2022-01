Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Παράταση των μέτρων

Παρατείνονται για μία εβδομάδα τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τα μέτρα που ισχύουν από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 και σύμφωνα με τα ισχύοντα, χωρίς μουσική θα παραμείνει η εστίαση, ενώ και η λειτουργία της αγοράς διατηρεί τους περιορισμούς που ήδη ισχύουν.

Στα καταστήματα συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών κέντρων (mall) και των εκπτωτικών χωριών, καθώς και των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου "κατάστημα εντός καταστήματος" (shops in a shop), οι πελάτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο στο κατάστημα πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης, ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορονοϊό (PCR ή rapid test).

Οι ανήλικοι από 4 έως και 17 ετών, δύνανται να προσκομίζουν εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).

Επίσης, διατηρείται η απαγόρευση πώλησης προϊόντων κομμωτικής για επαγγελματική χρήση σε μη έχοντες άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κομμωτή-κουρέα, εφόσον η πώληση αφορά σε περισσότερα από δύο τεμάχια προϊόντων ανά κωδικό είδους και ανά πελάτη. Η πώληση περισσότερων τεμαχίων προϊόντων κομμωτικής για επαγγελματική χρήση ανά κωδικό σε πελάτη, επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση έκδοσης του προβλεπόμενου.

Σε ό,τι αφορά στο ωράριο, στην Περιφέρεια Αττικής, πλην της περιφερειακής ενότητας Νήσων, στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, καθώς και στους δήμους Πατρέων, Ηρακλείου Κρήτης, Λάρισας, Βόλου, Ιωαννιτών και Τρικκαίων, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, η έναρξη λειτουργίας ορίζεται στις 10 το πρωί και με δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου έως τις 9 το βράδυ.

Για τα σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή Ν95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας (χειρουργικής και υφασμάτινης).

