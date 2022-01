Αθλητικά

Αλέξης Γιαννόπουλος: πέθανε ο γιος του παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαρύ πένθος για τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού που έχασε τον γιο του.

Τον θάνατο του πολυαγαπημένου γιου του, Βαγγέλη, θρηνεί ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, Αλέξης Γιαννόπουλος.

Ο 19χρονος εθνοφρουρός στην Κύπρο έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητικό δυστύχημα στον δρόμο Πλατρών-Λεμεσού, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός ανετράπη την Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου.

Συντετριμμένος, ο Αλέξης Γιαννόπουλος έγραψε για τον θάνατο του γιου του, στο Facebook: «Μερικές φορές αναρωτιέσαι γιατί ο Θεός σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο... Χάσαμε τον γιο μας σε δυστύχημα στις 13 του μηνός. Σμηνίτης Ευάγγελος Γιαννόπουλος ετών 19. Παρών! Πόνος... πόνος... πόνος...»

Όπως μετέδωσε η κυπριακή ιστοσελίδα "cyprustimes.com" «γύρω στις 2 το μεσημέρι, όχημα που κινείτο στο δρόμο Λεμεσού-Πλατρών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ξέφυγε από την πορεία του, εισήλθε αρχικά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ακολούθως αφού προσέκρουσε βίαια και απέκοψε σιδερένιο προστατευτικό κιγκλίδωμα, ανατράπηκε παραπλεύρως του δρόμου.

Οι δύο νεαροί που επέβαιναν του οχήματος, απεγκλωβίστηκαν από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Θύμα του θανατηφόρου δυστυχήματος ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος 19 ετών κάτοικος Λεμεσού, που επέβαινε ως συνοδηγός στο μοιραίο όχημα, το οποίο μετά την ανατροπή μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Ο θάνατος του άτυχου εθνοφρουρού ήταν ακαριαίος. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει αρκετά κατάγματα σε διάφορα μέρη του σώματος του. Η κατάσταση του θεωρείται σοβαρή και εκ πρώτης όψεως βρίσκεται εκτός κινδύνου».

Φωτογραφία: Facebook

Ειδήσεις σήμερα:

ΠτΔ από αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: πράξη πολιτισμού η διάθεση του σώματος μετά θάνατον

Ντάουνινγκ Στριτ: Πάρτι με αλκοόλ εν μέσω εθνικού πένθους και lockdown

Ιωάννινα: Ασθενοφόρο μετέφερε... 320 κιλά χασίς