Μαδιάς στον ΑΝΤ1: Ίδια ίχνη του οχήματος Μονογυιού με Mad Clip (βίντεο)

Ο πραγματογνώμονας τροχαίων στον ΑΝΤ1 για το τροχαίο στη Βούλα. Τα κοινά με το τροχαίο του Mad Clip.

Ίδια ίχνη του οχήματος του Μονογυιού με του Mad Clip παρατήρησε κατά την αυτοψία στο χώρο του τροχαίο με τη Ferrari, στη Βούλα ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, Παναγιώτης Μαδιάς, μιλώντας στο δελτίο του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

«Φαίνεται πως ήταν απενεργοποιημένο το σύστημα που κρατά το αυτοκίνητο, αν ήταν όμως, θα υπήρχαν ίχνη τροχοπέδησης, που δεν υπήρχαν», είπε κάνοντας λόγο για «πολύ δύσκολο τροχαίο».

Όπως τόνισε, «απαντήσεις μπορεί να δώσουν μόνο κάμερες ασφαλείας, που φαίνεται πως δεν λειτουργούσαν».

Μάλιστα, κατά τις έρευνες στο σημείο της τραγωδίας, ο Π.Μαδιάς διαπίστωσε πως «επί 130 μέτρα δεν είδαμε ίχνη τριβής, ίχνη τροχοπέδησης. Πολύ δύσκολο να απαντήσουμε στο πώς έγινε».

«Με συγκλόνισε ο τρόπος με τον οποίον πήρε φωτιά το αυτοκίνητο», κατέληξε.

