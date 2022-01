Καζακστάν: Εκατοντάδες σοροί μεταφέρθηκαν στα νεκροτομεία κατά τη διάρκεια των ταραχών

Κόσμος

Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων στο Καζακστάν.

Τα πτώματα 225 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων στο Καζακστάν την περασμένη εβδομάδα, ανάμεσά τους και 19 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, μεταφέρθηκαν στα νεκροτομεία της χώρας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει πολίτες και ένοπλους "μαχητές" που σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας, όπως είπε ο Σερίκ Σαλαμπάγεφ, ο επικεφαλής του τμήματος ποινικής δίωξης της εισαγγελίας.

Βίαιες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας ξέσπασαν στην πετρελαιοπαραγωγική αυτή χώρα της Κεντρικής Ασίας αυτό τον μήνα με αφορμή την ακρίβεια και την τιμή του φυσικού αερίου.

Ο απολογισμός των νεκρών που ανακοίνωσε ο Σαλαμπάγεφ επιβεβαιώνει ότι οι αιματηρές αυτές ταραχές ήταν οι πιο φονικές στην μετασοβιετική περίοδο της χώρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 50.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις ταραχές σε όλη τη χώρα κατά την κορύφωσή τους στις 5 Ιανουαρίου όταν πλήθη εισέβαλαν σε κυβερνητικά κτίρια και τα πυρπόλησαν, ενώ πυρπόλησαν και αυτοκίνητα, τράπεζες και καταστήματα σε πολλές μεγάλες πόλεις.

Ο πρόεδρος της χώρας Κάσιμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ στράφηκε σε ένα υπό τη Ρωσία στρατιωτικό μπλοκ για βοήθεια στη διάρκεια των ταραχών και απομάκρυνε τον πρώην μέντορά του και προκάτοχό του στην προεδρία Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ αναλαμβάνοντας ο ίδιος την ηγεσία του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

Έπειτα από καταγγελίες για ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια ανθρώπων που είχαν συλληφθεί, ο Τοκάγεφ διέταξε το Σάββατο την αστυνομία να αποφύγει την κακομεταχείριση και κάλεσε τους εισαγγελείς να είναι επιεικείς απέναντι σε όσους δεν έχουν διαπράξει σοβαρά αδικήματα.

