Λαμία: Η πρώτη εντός έδρας νίκη κόντρα στον Ιωνικό

Επικράτησε με 2-1 απέναντι στον Ιωνικό.

Αν και χρειάστηκε να φτάσουμε στη 18η αγωνιστική, η Λαμία πανηγύρισε επιτέλους την πρώτη εντός έδρας νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. «Θύμα» της δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τον Ιωνικό, τον οποίο νίκησε 2-1, κάνοντας το «4 στα 4» στις μεταξύ τους αναμετρήσεις (δύο στα πρωτάθλημα και δύο στο κύπελλο). Ετσι, η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έπιασε στους 14β. τον σημερινό της αντίπαλο, ο οποίος έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές ήττες.

Σε ένα κρίσιμο βαθμολογικά παιχνίδι, είναι πάντα καθοριστικό το πρώτο γκολ, ιδιαίτερα αν αυτό σημειωθεί νωρίς. Τέτοια περίπτωση ήταν ο σημερινός αγώνας στο ΔΑΚ «Αθανάσιος Διάκος», όπου η Λαμία ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη αξιόλογη φάση της, στο 11ο λεπτό. Ο Προβυδάκης έκανε το γύρισμα από δεξιά προς τον Ρόμανιτς, αυτός σούταρε, η μπάλα κόντραρε στα σώματα και στρώθηκε ξανά στον Σέρβο, που στη δεύτερη ευκαιρία του έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Εχοντας πάρει το προβάδισμα, οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα, απέναντι σε έναν Ιωνικό εντελώς ακίνδυνο. Θα μπορούσαν μάλιστα να διπλασιάσουν τα τέρματά τους στο 39΄, όταν ο Λένις έκανε... σπριντ για να προλάβει τελευταία στιγμή τον Ρόμανιτς, που έφευγε μόνος στην αντεπίθεση.

Στο β΄ μέρος οι νεοφώτιστοι ήταν υποχρεωμένοι να πιέσουν, αλλά και πάλι η Λαμία ήταν που απείλησε στο 53΄, με σουτ του Μπεχαράνο που έφυγε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι, ενώ στο 64΄ ένα γύρισμα του Σάντσες προς τον Χουτεσιώτη λίγο έλειψε να οδηγήσει σε αυτογκόλ (η μπάλα κατέληξε τελικά κόρνερ). Οι αλλαγές του Δημήτρη Σπανού δεν έφεραν κάποιο αποτέλεσμα, καθώς οι νεοφώτιστοι παρέμειναν ακίνδυνοι, και στο 86΄ ο Μπανγκουρά, που μόλις είχε μπει αλλαγή, σκόραρε στο ντεμπούτο του μετά από ασίστ του Σαραμαντά για το 2-0. Ο Ιωνικός πήγε να κάνει το ματς... θρίλερ, μειώνοντας στο 90΄ με πλασέ του Μάντζη, αλλά ο χρόνος δεν επαρκούσε...

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Σαραμαντάς, Νούνιες - Ρομαό, Μύγας

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Σαράνοφ, Γκόλεμιτς, Τζανετόπουλος, Προβυδάκης, Σαραμαντάς, Μπεχαράνο (84΄ Μπανγκουρά), Νούνιες, Τιρόνε (74΄ Αντέτζο), Καραμάνος (46΄ Τζανδάρης), Ρόμανιτς, Αραμπούλι (74΄ Τσούκαλος)

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Αοσμαν, Καμπράλ (70΄ Ματσούκας), Βαλεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Μύγας, Σάντσες, Ρομαό (71΄ Μάντζης), Τουράμ, Κάνιας, Λένις (87΄ Μάναλης)

