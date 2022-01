Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης: "Κοιτάζει" 6άδα μετά την επικράτησή του επί του Βόλου

Ευκαιρίες είχαν και οι Θεσσαλοί, με τον Αστέρα Τρίπολης όμως να κερδίζει το θετικό αποτέλεσμα.

Το υπέροχο γκολ του Κέβιν Σονί στο 41ο λεπτό ήταν αρκετό για να πάρει ο Αστέρας Τρίπολης τη νίκη με σκορ 1-0 επί του Βόλου στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», σε αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Είχαν ευκαιρίες για να αποσπάσουν ένα θετικό αποτέλεσμα οι Θεσσαλοί, με σημαντικότερη το δοκάρι του Τομ φαν Βέερτ στο 20’.

Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, οι Αρκάδες πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η προβολή του Σίτο στο 6’ δε βρήκε στόχο ενώ το σουτ του Άντριαν Ριέρα στο 14’ μπλόκαρε ο Μάτιτς Κότνικ. Ωστόσο, οι Θεσσαλοί είχαν τις σπουδαιότερες ευκαιρίες. Αρχικά στο 20’, όταν ο Φαν Βέερτ από περίπου 35 μέτρα επιχείρησε να «κρεμάσει» τον Νίκο Παπαδόπουλο, με την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι. Εν συνεχεία, δευτερόλεπτα αργότερα, το δυνατό σουτ του Αντριέν Ρεγκατέν έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ ο τερματοφύλακας του Αστέρα. Ο οποίος είχε απάντηση και στην κοντινή κεφαλιά του Τάσου Τσοκάνη στο 34’, με τον Ρεγκατέν να αστοχεί εξ επαφής στην εξέλιξη της φάσης. Ο Αστέρας αφυπνίστηκε, με τον Κότνικ να απομακρύνει σε κόρνερ το αριστερό σουτ του Φεντερίκο Αλβαρες στο 36’ ενώ δύο λεπτά μετά το σουτ του Πάολο Φερνάντες ήταν άστοχο. Εν τέλει, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με καταπληκτική κίνηση του Σονί. Τρομερή ενέργεια του 23χρονου Καμερουνέζου επιθετικού, για το 1-0 στο 41’.

Το δεύτερο μέρος δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο. Εξαίρεση το τακουνάκι-έμπνευση του Λεό Τιλίκα στο 70’, με την μπάλα να βρίσκει την εξωτερική πλευρά των δικτύων του Κότνικ, αλλά και το δίλεπτο 77’-78’, με τον Βόλο να έχει και πάλι δυο διαδοχικές ευκαιρίες για να φτάσει σε κάποιο γκολ, ωστόσο το πρώτο σουτ του Φράνκο Φεράρι έδιωξε με γροθιές ο Παπαδόπουλος ενώ αμέσως μετά αυτό του Τσοκάνη έφυγε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Αστέρα.

Τρίτη σερί εντός έδρας νίκη για την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς – και αυτή με σκορ 1-0 – με τους Αρκάδες να πλησιάζουν την πρώτη εξάδα και τον Βόλο να επιστρέφει στα ανεπιτυχή αποτελέσματα μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράκης (Αθηνών)

Κίτρινες: Κανελλόπουλος – Ρομέρο, Μπαριέντος.

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΊΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος Ν., Χριστόπουλος, Πίτσου (87’ Ιγκλέσιας), Καρμόνα, Αλβαρες, Μουνάφο, Κανελλόπουλος (65’ Βαλιέντε), Σίτο (82’ Ρέτζις), Ριέρα (65’ Τιλίκα), Σονί (88’ Καπίγια), Μπαράλες.

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κότνικ, Ρομέρο, Γκουλέν (89’ Τερεζίου), Αλχο, Φερράρι, Τσοκάνης, Μπαριέντος, Ρεγκατέν (66’ Ροσέρο), Ορόζ, Φερνάντες, Φαν Βέερτ.

