Γιάννης Τοπαλούδης για γυναικοκτονίες: Αυτά τα τέρατα δολοφονούν τις οικογένειές μας

Στον ΑΝΤ1 μίλησε ο πατέρας της Ελένης Τοπαλούδη την ημέρα των γενεθλίων της και λίγο πριν τη δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη βάναυση δολοφονία της.

Της Ελισάβετ Γεωργίου

Σήμερα θα ήταν ημέρα γιορτής για την οικογένεια Τοπαλούδη, η μέρα που ήρθε στον κόσμο το πρωτότοκο παιδί τους. Τα γενέθλιά της. Αντ' αυτού με μία τούρτα στο μνήμα της θυμούνται πόσο βάναυσα και απροσδόκητα έφυγε στα χέρια των βασανιστών της, το 2018. Η Ελένη θα ήταν σήμερα 25 ετών.

«Αυτή η μέρα όπως και κάθε μέρα γιορτής για εμάς είναι ακόμα πιο δύσκολη μέρα, έτσι και η σημερινή η ημέρα γενεθλίων της Ελένης. Είναι η μέρα που θα έκλεινε τα 25 της χρόνια και έτσι εμείς τιμάμε όχι γιορτάζουμε», δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο Γιάννης Τοπαλούδης.

Ο χρόνος για την Ελένη σταμάτησε στα 22 της χρόνια μαζί και η χαρά για τους δικούς της ανθρώπους που απαρηγόρητοι είναι αναγκασμένοι να ζουν με την απουσία της και το βάρος που νιώθουν όταν πληροφορούνται μια ακόμη γυναικοκτονία.

«Μετά την Ελένη είχαμε και τόσες άλλες περιπτώσεις κοριτσιών που χάθηκαν τόσο φρικτά τόσο βίαια και βάναυσα ίσως η Ελένη μας χάθηκε με τον πιο αποτρόπαιο τρόπο αλλά όλοι οι γονείς οι χαροκαμένοι είμαστε σε αυτή τη θέση.

Να βάλουν και τον όρο ‘οικογενειοκτονίες’ γιατί αυτά τα τέρατα έχουν δολοφονήσει όλες τις οικογένειες μας», λέει ο πατέρας της Ελένης.

«ΑΓΑΠΗΜΈΝΗ ΜΑΣ ΕΛΈΝΗ, συμπληρώνεις τα 25 σου χρόνια. Τιμάμε τα γενέθλιά σου, 22 επίγεια και 3 ΕΠΟΥΡΆΝΙΑ! Να είσαι καλά εκεί ψηλά που βρίσκεσαι, να προσεύχεσαι για μας και να προστατεύεις τον αδερφούλη σου. Να προσεύχεσαι μαζί μας και να προστατεύεις κάθε παιδί, κάθε κορίτσι, κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη. ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΝΆΜΕ!Η μητέρα σου, ο πατέρας σου, ο αδερφός σου, η γιαγιά σου, οι θείοι σου, τα ξαδέρφια σου, συγγενείς και τόσοι πολλοί φίλοι που τους ευχαριστούμε πολύ όλους για τη συμπαράσταση», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Γιάννης Τοπαλούδης.

Η φρικιαστική υπόθεση, θα αναβιώσει στις 14 Φεβρουαρίου, στο μικτό ορκωτό εφετείο Αθηνών, όποτε και έχει προγραμματιστεί η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν πρωτόδικα καταδικαστεί σε ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση και 15 έτη για τον βιασμό της φοιτήτριας.

