Λάρισα – Άρης: Νίκη “ανάσα” για τους γηπεδούχους

Τη νίκη εξασφάλισε η Λάρισα μετά από το δραματικό φινάλε του αγώνα με τον Άρη.

Βαθμολογική ανάσα πήρε η Λάρισα νικώντας στην έδρα της τον Άρη με, 84-81, μετά από δραματικό φινάλε, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Basket League. Ο Φώτης Τακιανός οδήγησε σε μία δεύτερη διαδοχική νίκη τους Θεσσαλούς μετά από αυτή που είχε προηγηθεί επί του Απόλλωνα στην Πάτρα, ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης υπέστη μια δεύτερη διαδοχική ήττα μετά από αυτήν από τον ΠΑΟΚ.

Ο Ουσμάν Κρουμπαλί με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των Θεσσαλών, αλλά σημαντικό ρόλο έπαιξαν στο τέλος οι Στέφαν Μούντι και Νώντας Παπαντωνίου, αφού έδωσαν ώθηση με τους πόντους τους στη Λάρισα, όταν ο Άρης προσπέρασε με 77-79, 1:38΄΄ πριν τη λήξη. Ο Μούντι ήταν και αυτός που ευστόχησε σε 2/2 βολές με εναπομείναντα χρόνο 3΄΄ μετά το φάουλ του Κάουαν. Ο Μούντι τέλειωσε το παιχνίδι με 13 πόντους κάνοντας και ένα κάρφωμα «μαγικό» με το σκορ στο 29-23. Ο Τσαϊρέλης πέτυχε 14 πόντους, 12 ο Γκριν και 10 ο Χάντσον.

Από πλευράς Άρη, ξεχώρισαν οι Άντονι Κάουαν με 24 πόντους και 9 ασίστ και Ολιβιέ Χάνλαν με 21 πόντους (4/11 τρίποντα).

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 45-41, 66-56, 84-81

Η Λάρισα προηγήθηκε με 10-2 επιδεικνύοντας πολυφωνία στην επίθεση, αλλά οι Θεσσαλονικείς μάζεψαν γρήγορα τη διαφορά με "one man show" του Καναδού γκαρντ Ολιβιέ Χάνλαν. Μετά το 22-19 της πρώτης περιόδου, οι Τσαϊρέλης, Μούντι, Γκριν και Κρουμπαλί οδηγούσαν εκ του ασφαλούς τους γηπεδούχους, με τον Άρη να κυνηγά διαρκώς, να μειώνει (36-34), αλλά να μην καταφέρνει να προσπεράσει μέχρι το ημίχρονο 45-41. Το τρίποντο του Γκριν με την έναρξη της 3ης περιόδου, έδωσε προβάδισμα 7 πόντων στην Λάρισα (48-41). Ο Χάνλαν συνέχισε να ηγείται επιθετικά από πλευράς Άρη, αλλά ήταν μόνος. Ο Ουσμάν Κρουμπαλί «έγραψε» το 59-50, για να απαντήσουν οι Κάουαν και Ουίλιαμς, αλλά επιθετικά οι Θεσσαλοί ήταν σε καλή μέρα και ολοκλήρωσαν στο +10 την 3η περίοδο, 66-56. Ο Άρης έκανε, όπως ήταν αναμενόμενο την αντεπίθεσή του στο 4ο δεκάλεπτο, όταν οι Σιδηροηλιάς και Κέλι ανέλαβαν δράση, και η διαφορά έπεσε στους 3 πόντους (73-70), με εναπομείναντα χρόνο για τη λήξη 5 λεπτά. Ο Κάουαν έφερε τον Άρη σε απόσταση ενός πόντου αμέσως μετά (73-72). Όμως το λέι απ του Τζέιλεν Χάντσον (75-72) και οι δύο βολές του Τσαϊρέλη μετά το φάουλ του Κάουαν επέτρεψαν στη Λάρισα να διατηρήσει προβάδισμα με βραχεία κεφαλή (77-73). Ενδιάμεσα είχε πετύχει και μία 1/2 βολές ο Κάουαν για τους φιλοξενούμενους. Η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη έδειξε πείσμα σε εκείνο το σημείο και τελικά κατάφερε να προσπεράσει, 77-79, με 2 βολές του Κάουαν, 1:38΄΄ πριν τη λήξη. Όμως το πλάνο για ανατροπή του Άρη δεν θα ολοκληρωνόταν, αφού πρώτα ο Στέφαν Μούντι με λέι απ και εν συνεχεία ο Νώντας Παπαντωνίου με τρίποντο έκαναν το 82-79, με 35΄΄ να απομένουν για το τέλος. Στα 14΄΄ πριν τη λήξη, ο Ουίλιαμς μπήκε στη ρακέτα και με λέι απ έφερε τον Αρη στον πόντο (82-81). Μετά το τάιμ άουτ, κάθε ομάδα έκανε από ένα λάθος. Αρχικά, ο Λόκετ έκλεψε για λογαριασμό του Άρη μετά από λάθος του Τσαϊρέλη, για να κλέψει με τη σειρά του από τον Κάουαν ο Κρουμπαλί στα 3΄΄. Ο Κάουαν έκανε και φάουλ στον Μούντι, με τον βραχύσωμο Αμερικανό να ευστοχεί και στις δύο βολές (84-81) που ήταν και το τελικό σκορ, αφού ο Καμάρας αστόχησε σε τρίποντο και ο Κέλι σε λέι απ για τους φιλοξενούμενους.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Τσολάκος, Αγραφιώτης Ιωάν.

ΛΑΡΙΣΑ (Φώτης Τακιανός): Χάντσον 10 (1), Κρουμπαλί 20 (2), Τσαϊρέλης 14, Γκριν 12 (2), Μούντι 13, Βησσαρίου, Σπυρόπουλος, Ζάρας 8 (1), Καράμπελας, Παπαντωνίου 7 (1)

ΆΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Κάουαν 24 (1), Νετζήπογλου 2, Ουίλιαμς 9 (1), Χάνλαν 21 (4), Κέλι 12, Τζούιστον, Καμάρας, Σιδηροηλιάς 10 (2), Πουλιανίτης, Λόκετ, Κώττας 3

