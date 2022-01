Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ “υπέταξε” τον Κολοσσό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την τέταρτη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάφερε να κάνει ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου.

Αποδοτικότερος, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ επικράτησε σήμερα, στο PAOK Sports Arena, για τη 12η αγωνιστική της Basket League, επί του Κολοσσού Ρόδου, με 86-80. Αποτέλεσμα που του έδωσε την 4η νίκη του στο πρωτάθλημα .

Ο «Δικέφαλος» υπείχε στη ρακέτα (39-33 τα ριμπάουντ) και χαρακτηρίστηκε από ομαδικό πνεύμα (19 ασίστ, 9 κλεψίματα), έχοντας κορυφαίους τους Μάρβιν Τζόουνς (20π., 13 ριμπ., 2 ασ.), Βλάντο Γιάνκοβιτς (15π., 6 ριμπ., 2 ασ., 2 κλ., 1 κοψ.), Ντιμίτρι Ρίβερς (14π., 6 ριμπ., 1 ασ., 3 κλ., 1 κοψ.).

Ξεχώρισαν για τον Κολοσσό οι Τζόρνταν Φλόιντ (20π.), Βαγγέλης Μαργαρίτης Μαργαρίτης (15π., 4 ριμπ., 2 ασ., 1κλ. 1 κοψ.).

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 44-39, 62-61, 86-80

Ο ΠΑΟΚ έδειξε τα... δόντια του από την αρχή στο ματς (4’ 12-0), λειτουργώντας εξαιρετικά στην άμυνα και με τους Γιάνκοβιτς, Τζόουνς να βάζουν με άνεση την μπάλα στο καλάθι. Η διαφορά συντηρήθηκε γύρω από το ίδιο επίπεδο μέχρι το 19’ (5’ 14-2, 12’ 30-20, 19’ 44-36), όταν οι νησιώτες με επιμέρους 15-0 πήραν τα ηνία στο σκορ στο 23’ με +7 (44-51).

Ο «Δικέφαλος» έφερε το παιχνίδι στα ίσια (25’ 51-51), με τους Τιλί, Μίλερ, Φλόιντ να εκτελούν, όμως, ο Κολοσσός ξέφυγε εκ νέου με +7 (27’ 54-61).

Ο ΠΑΟΚ «απάντησε» περιορίζοντας αμυντικά τον αντίπαλο και με σερί 20-4, έχοντας τους Τζόουνς, Ρίβερς να «φορτώνουν» το αντίπαλο καλάθι, προηγήθηκε στο 32’ με +9 (74-65) και έβαλε το... νερό στο αυλάκι για τη νίκη του.

Στο 36’ οι «ασπρόμαυροι» προηγήθηκαν με +11 (81-70), ο Κολοσσός πάλεψε να «γυρίσει» την εις βάρος του κατάσταση, με πρωτοβουλίες του Μαργαρίτη, αλλά η προσπάθειά του περιορίστηκε το να «ψαλιδίσει» την απόσταση από τους Θεσσαλονικείς.

*Πριν από την έναρξη του αγώνα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τον πρόεδρό της, Θανάση Χατζόπουλο, βράβευσε τον άλλοτε αρχηγό της ομάδας, νυν παίκτη του Κολοσσού, Βαγγέλη Μαργαρίτη

*Θεατής της αναμέτρησης, έχοντας θέση δίπλα στον πάγκο της ομάδας, ήταν ο τραυματίας για τον ΠΑΟΚ, Μάλκομ Γκρίφιν. Στα επίσημα του PAOK Sports Arena, επίσης, ήταν -μεταξύ άλλων- ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Βαγγέλης Γαλατσόπουλος. Το ματς παρακολούθησε δια ζώσης και ο τζένεραλ μάνατζερ της εθνικής Ανδρών, Νίκος Ζήσης

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Πιτσίλκας, Κατραχούρας

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Ρίβερς 14 (2), Λι 2, Χριστοδούλου, Λοβ 4, Καμαριανός, ΝτιΛίο 3 (1), Μάντζαρης 6, Καμπερίδης 10 (3), Τζόουνς 20, Τολιόπουλος 12 (3), Γιάνκοβιτς 15 (1)

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Καντζούρης): Ξανθόπουλος 2, Μίλερ 7 (1), Μομίροφ 6 (2), Γουίλιαμς 9 (3), Μαργαρίτης 15 (3), Μπιλλής 3 (1), Τιλί 9 (3), Φλόιντ 20 (2), Χατζηδάκης, Σλαφτσάκης 4, Ποτ 5 (1)

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Δάγκωσε τον αστυνομικό που του έκανε έλεγχο (εικόνες)

Επιλογή εμβρύων με προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο

Όλεγκ Νταντσένκο: Ο Άρης για το θάνατο της γυναίκας του