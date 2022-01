Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία - Αργυρούπολη: Στη ΜΕΘ η σύζυγος, αναζητείται ο άνδρας

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη το πρψί της Παρασκευής. Μάχη για τη ζωή της δίνει η γυναίκα.

Συνεχίζει να αναζητείται ο 46χρονος που κακοποίησε τη σύντροφό του στην Αργυρούπολη.

Σύμφωνα με πληροφοριες το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη γύρω στις 7 το πρωί της Παρασκευής, όταν ο άνδρας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξυλοκόπησε τη σύντροφό του στο διαμέρισμά του στην Αργυρούπολη.

Οι κάτοικοι που άκουσαν τις φωνές ειδοποίησαν την αστυνομία και στη θέα του περιπολικού ο άνδρας φαίνεται να εξαφανίστηκε και να αναζητείται μέχρι και αυτή την ώρα.

Η γυναίκα, δίνει μάχη για τη ζωή της, καθώς νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

