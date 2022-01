Life

Πέθανε ο Νίνο Τσερούτι

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής μόδας Νίνο Τσερούτι πέθανε σε ηλικία 91 ετών, ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του κλάδου της μόδας, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες των ιταλικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Τσερούτι πέθανε σε νοσοκομείο της πόλης Βερτσέλι, στην περιφέρεια Πεδεμόντιο, στη βορειοδυτική Ιταλία, όπου βρισκόταν για μια επέμβαση στο ισχίο, σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Corriere della Sera.

"Ένας γίγαντας μεταξύ των Ιταλών επιχειρηματιών έφυγε", αντέδρασε ο υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης Γκιλμπέρτο Πιτσέτο.

Ο Τσερούτι εισήγαγε το "casual chic" στην ανδρική μόδα πολυτελείας. Τη δεκαετία του 1970 θεωρείτο μετρ της casual κομψότητας, αλλά ο ίδιος ένιωθε ότι ο όρος "κομψότητα" είχε "μια τρομερή γεύση του παλιού", προτιμώντας την έννοια του "στυλ".

"Το να έχεις στυλ σημαίνει να συνδυάζεις πολιτισμό και τέχνη", σύμφωνα με τον Τσερούτι.

Γεννημένος στις 25 Σεπτεμβρίου 1930 στη Μπιέλα, ο Τσερούτι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις σπουδές του στη φιλοσοφία σε ηλικία 20 ετών, μετά τον θάνατο του πατέρα του Σίλβιο, για να αναλάβει το οικογενειακό εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας και έτσι να αφήσει το όνειρό του να γίνει δημοσιογράφος.

Τη δεκαετία του 1960, γνώρισε τον άγνωστο τότε Τζόρτζιο Αρμάνι, τέσσερα χρόνια νεότερό του, και τον προσέλαβε ως σχεδιαστή για την ανδρική μόδα.

Το δίδυμο, που επηρέασε σημαντικά τον κόσμο της μόδας, χώρισε μια δεκαετία αργότερα, μετά την απόφαση του Αρμάνι να ιδρύσει τον δικό του οίκο μόδας το 1975.

Μεταξύ των πολλών δραστηριοτήτων του, ο Νίνο Τσερούτι, που τιμήθηκε με τη διάκριση του "Ιππότη της Εργασίας", ήταν επίσης ο επίσημος σχεδιαστής της ομάδας Ferrari στη Φόρμουλα 1.

