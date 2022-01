Κόσμος

Βρυξέλλες: Έσπρωξε γυναίκα στο μετρό την ώρα που ερχόταν ο συρμός (βίντεο)

Φρίκη προκαλεί η επίθεση ενός άνδρα σε γυναίκα, την ώρα που περίμενε το μετρό.

Ένας άνδρας έσπρωξε μία γυναίκα στις γραμμές του μετρό, στη στάση Rogier, στις Βρυξέλλες, το απόγευμα της Παρασκευής, με τον μηχανοδηγό του συρμού που πλησίαζε τη στιγμή εκείνη να σταματά εγκαίρως.

Ο κόσμος που βρισκόταν στο σημείο βοήθησε τη γυναίκα να βγει κατευθείαν στην πλατφόρμα, ενώ σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας του μετρό, ο μηχανοδηγός ήταν το ίδιο σοκαρισμένος με τη γυναίκα.

Στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, φαίνεται ο δράστης να περπατά μπρος – πίσω προτού σπρώξει τη γυναίκα στις ράγες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ασθενοφόρα που μετέφεραν το θύμα και τον οδηγό στο νοσοκομείο. Αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και οι δύο πήραν εξιτήριο.

Ο δράστης αν κι έφυγε τρέχοντας, συνελήφθη λίγο αργότερα μέσα σε άλλο σταθμό του μετρό. Αφού ανακρίθηκε, του αποδόθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ θα υποβληθεί και σε ψυχιατρική εξέταση.

Το κίνητρο του δράστη ερευνάται.

