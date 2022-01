Κοινωνία

Βιασμός Θεσσαλονίκη: “Δεν έκανα εγώ την ανάρτηση με τη συγγνώμη” λέει ο 27χρονος

Ανατροπή στη δημόσια παραδοχή του ομαδικού βιασμού της 24χρονης. Η ανάρτηση του φερόμενου ως δράστη. Τι λέει η κοπέλα στον ΑΝΤ1 μέσω του δικηγόρου της.

Ανατροπή στην υπόθεση του ομαδικού βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη, με τον φερόμενο ως δράστη να καταγγέλλει κλοπή του κινητού του και ξυλοδαρμό, το βράδυ που καταγγέλλεται ο βιασμός.

Ο 27χρονος που φέρεται να είχε κάνει ανάρτηση στην οποία παραδεχόταν τον ότι προσκάλεσε, υπνώτισε και κακοποίησε την κοπέλα, σε πάρτι σε ξενοδοχείο το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, επανέρχεται με νέα ανάρτηση το βράδυ του Σαββάτου.

Ο νεαρός καταγγέλλει πως έπεσε θύμα κλοπής του κινητού του και θύμα ξυλαδαρμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, μόλις σήμερα ανέκτησε το κλεμμένο κινητό του και δεν ήταν αυτός που έκανε την ανάρτηση με την παραδοχή και τη συγγνώμη πριν από δύο μέρες.

Μάλιστα, σε φωτογραφία που έχει αναρτήσει, φαίνεται με σημάδια από ξυλοδαρμό στο πρόσωπό του και η ημερομηνία είναι 1η Ιανουαρίου και η τοποθεσία που αναγράφει το κινητό του «οικία».

«Όταν ξύπνησε βρέθηκε σε ένα δωμάτιο με τρεις άνδρες. Το πρωί ξύπνησε σε μια κατάσταση που έλεγε γιατί είναι εκεί. Τηλεφώνησε στον άνθρωπο που την κάλεσε του είπε γιατί είμαι εδώ, κατήγγειλε το γεγονός και η αστυνομία κινήθηκε αμέσως. Κάλεσε ανθρώπους, ο ένας ομολόγησε ότι συνευρέθηκε με την κοπέλα με τη θέληση της», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της κοπέλας, Θανάσης Ζιώγας.

Η 24χρονη βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσφατα έχασε τόσο τους γονείς της σε τροχαίο όσο και τον σύντροφο της από ανίατη ασθένεια. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ωστόσο δηλώνει διατεθειμένη να μην κάνει βήμα πίσω.

«Αυτό που έπαθα δεν θέλω να το πάθει κανένα κορίτσι στον κόσμο. Θέλω να τιμωρηθούν οι δράστες, δεν κάνω πίσω. Με τον τρόπο μου θα βοηθήσω και άλλες κοπέλες που έπαθαν τα ίδια με μένα και δεν τολμάνε να το καταγγείλουν», δήλωσε σχετικά.

«Είναι φίλη του επιχειρηματία που διοργάνωσε το πάρτι προσκλήθηκε ανταποκρίθηκε έφυγε επέστρεψε πάλι γιατί αναζητήθηκε. Ήταν σε άσχημη κατάσταση. Της υποσχέθηκε ‘θα σε προσέξω εγώ, θα σε πάω σπίτι’, έπεσε πιο βαθιά στο λάκκο με αυτά που έγιναν», περιέγραψε ο δικηγόρος της.

