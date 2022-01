Πολιτική

Ο Πολάκης, το πρόστιμο σε σερβιτόρο και η απάντηση της ΕΛΑΣ

Ο Παύλος Πολάκης φέρεται να αντέδρασε έντονα προς τους αστυνομικούς που έκοψαν πρόστιμο σε σερβιτόρο σε ταβέρνα στο Μοσχάτο. Η ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ..

Το πρόστιμο για μη χρήση μάσκας, το οποίο επιβλήθηκε σε σερβιτόρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χθες το βράδυ, ισχύει κανονικά, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ έπειτα από σχετική ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ αναφέρει:

«Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε σε σερβιτόρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χθες το βράδυ στο Μοσχάτο Αττικής, κατά τη διάρκεια ελέγχων για την πρόληψη εξάπλωσης του κορονοϊού, προφανώς ισχύει κανονικά».

Το περιστατικό έχει δημιουργήσει θόρυβο, καθώς ο Παύλος Πολάκης φέρεται να αντέδρασε έντονα προς τους αστυνομικούς που έκοψαν το πρόστιμο, το οποίο χαρακτηρίζει απαράδεκτο.

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο βουλευτής υποστηρίζει ότι στην ταβέρνα τηρούνταν αυστηρά και κατά γράμμα τα μέτρα για τον κορονοϊό, γινόταν έλεγχος στην είσοδο, υπήρχαν αντισηπτικά σε όλα τα τραπέζια και όλοι οι εργαζόμενοι φορούσαν συνεχώς μάσκες. Όπως αναφέρει ο κ. Πολάκης, ο συγκεκριμένος σερβιτόρος, αδελφός του ιδιοκτήτη, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, κατέβασε την μάσκα του, όχι στο χώρο με τα τραπέζια αλλά πίσω από τον πάγκο, για να φάει. Εκείνη την ώρα μπήκαν οι αστυνομικοί και του έκοψαν το πρόστιμο.

Μάλιστα στην ανάρτηση του, η οποία επίσης είναι σε έντονο ύφος, ενώ στρέφεται και κατά του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, χαρακτηρίζει ελεεινό και απαράδεκτο το συμβάν και αναφέρει ότι επικοινώνησε με την διοίκηση της ΕΛ.ΑΣ για να ενημερώσει και ταυτόχρονα ζητάει να μην ισχύσει το πρόστιμο για τους παραπάνω λόγους.

Λίγο μετά την ανάρτηση του κ. Πολάκη από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ εκδόθηκε η ανακοίνωση για το πρόστιμο στον σερβιτόρο.

«Πυρά» ΝΔ σε Πολάκη

Η ΝΔ, σε ανακοίνωση της, σημείωσε τα εξής: «Μετά τις επιθέσεις στην ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, χθες ο πρώην αναπληρωτής υπουργός υγείας της κυβέρνησης Τσίπρα, κ. Πολάκης, απείλησε αστυνομικούς που έκαναν τη δουλειά τους πραγματοποιώντας έλεγχο για την τήρηση μέτρων κατά του covid σε εστιατόριο στο Μοσχάτο. Ο κ. Πολάκης απείλησε, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι, με δυσμενή μετάθεση αν δεν έσβηναν πρόστιμο για παράβαση που εντόπισαν. Τους απείλησε δηλαδή επειδή εφάρμοζαν τον νόμο.



Το alter ego του κ. Τσίπρα για μια ακόμη φορά αποδεικνύει στην πράξη πως αντιλαμβάνεται την ισονομία, την έννομη τάξη και το κράτος δικαίου με την πλήρη ανοχή του και κάλυψη του προέδρου του. Επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι με τα αντιεμβολιαστικά κηρύγματα, το "αναλαμβάνω το ρίσκο" και την αντίδραση στην τήρηση των μέτρων, το “βάζουμε πλάτη” του ΣΥΡΙΖΑ στον πόλεμο κατά της πανδημίας, μόνο ως ανέκδοτο μπορεί να εκληφθεί».

