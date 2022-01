Αθλητικά

Μπακς - Ράπτορς: Ο Αντετοκούνμπο δεν... έφτασε για τη νίκη

Το Τορόντο έχει εξελιχθεί σε «κακό δαίμονα» για το Μιλγουόκι. Αγωνία στο Μπρούκλιν για Ντουράντ.



Το Τορόντο έχει εξελιχθεί σε «κακό δαίμονα» για το Μιλγουόκι, καθώς επικράτησε ξανά των πρωταθλητών στο «Fiserv Forum» με 103-96, «σπουπίζοντας» την σειρά της κανονικής περιόδου.

Ο Νικ Νερς φρόντισε γι΄ άλλη μια φορά να «μπλοκάρει» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ναι μεν είχε 17/17 βολές, αλλά 5/14 δίποντα κι 1/3 τρίποντα. Η τρίτη και τελευταία μονομαχία ανάμεσα στα «Ελάφια» και στους Καναδούς στην regular season θύμισε ματς... play offs, με δυνατές άμυνες, δύο ομάδες που τα έδωσαν όλα στο παρκέ, με τους φιλοξενούμενους πιο αποφασισμένους και ταυτόχρονα «διαβασμένους».

Στο φινάλε αυτοί που πανηγύρισαν ήταν οι «Ράπτορς», κάνοντας το 3Χ3 απέναντι στο Μιλγουόκι και συνεχίζοντας με στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην Ανατολή, την ώρα που η... παρέα του Greek Freak έχασε κι άλλο έδαφος προς την κορυφή της Περιφέρειας.

Το Μιλγουόκι, που έχει, πλέον, ρεκόρ 27-18 (14-8 εντός και 13-10 εκτός έδρας), είδε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πετυχαίνει 30 πόντους από 5/14 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 17/17 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 μπλοκ, 4 λάθη, 5 φάουλ σε 35:29.

Κρις Μίντλετον, Γουέσλι Μάθιους, Τζορτζ Χιλ και Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο είχαν όλοι μαζί 9/36 σουτ, με τους γηπεδούχους να σκοράρουν από μακριά στην πρώτη περίοδο, αλλά στη συνέχεια είχαν 12/35 σουτ τριών πόντων (34.3%) κι ο Μάικ Μπουντενχόλζερ περιμένει πλέον με αγωνία την επιστροφή του Τζρου Χόλιντεϊ για να αποκτήσει η ομάδα του συνέπεια, συνοχή και να πορευθεί με πλήρες ρόστερ καθώς θα απουσιάζει μόνο ο Μπρουκ Λόπεζ.

Στο 21-19 ανέβηκαν οι Ράπτορς (12-11 εντός και 9-8 εκτός έδρας), με τον Όου Τζι Ανουνόμπι (24 πόντοι, 6/10 δίποντα, 3/13 τρίποντα, 3/5 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ) να κάνει μεγάλη ζημιά και τον Πασκάλ Σιάκαμ να «πληγώνει» επίσης τους πρωταθλητές με triple-double (30 πόντοι, 8/17 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 5/9 βολές, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα σε 40:04).

Την Τρίτη τα ξημερώματα (18/10, 01:00) το Μιλγουόκι θα αντιμετωπίσει τους «Χοκς» στην Ατλάντα.

Το Μπρούκλιν νίκησε άνετα εντός έδρας τη Νέα Ορλεάνη (120-105), αλλά ο τραυματισμός του Κέβιν Ντουράντ στο γόνατο απασχολεί πρωτίστως τους «Νετς», που περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα υποβληθεί ο ηγέτης τους.

Ο Μπρους Μπράουν των «Πέλικανς» «προσγειώθηκε» άτσαλα στο αριστερό γόνατο του KD, στα μέσα της δεύτερης περιόδου, με αποτέλεσμα ο τελευταίος ν΄ αποχωρήσει από το παρκέ κι εντός της ημέρας θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία.

Όπως ενημέρωσε η ομάδα του Μπρούκλιν, ο Ντουράντ θα υποβληθεί σε εξετάσεις εντός της Κυριακής (16/01), για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Με τον Νίκολα Γιόκιτς να κάνει triple double (17 πόντους, 12 ριμπάουντ, 13 ασίστ) το Ντένβερ διέλυσε τους ΛΑ Λέικερς με 133-96. Από τους «Λιμνάνθρωπους» διασώθηκε μόνο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Σε αγώνες για το NBA που έγιναν τα ξημερώματα, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Μπρούκλιν - Νέα Ορλεάνη 120-105

Ατλάντα - Νέα Υόρκη 108-117

Ουάσινγκτον - Πόρτλαντ 110-115

Μιλγουόκι - Τορόντο 96-103

Ντάλας - Ορλάντο 108-92

Ντένβερ - ΛΑ Λέικερς 133-96

Σαν Αντόνιο - ΛΑ Κλίπερς 101-94

Βοστόνη - Σικάγο 114-112

Οκλαχόμα - Κλίβελαντ 102-107

Μαϊάμι - Φιλαντέλφια 98-109