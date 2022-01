Αθλητικά

Australian Open – Τζόκοβιτς: Παράταση στην αγωνία

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το grand slam και η οριστική απόφαση για τον Σέρβο πρωταθλητή θα καθυστερήσει για λίγο ακόμη.

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Αυστραλίας διέκοψε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (μεσημέρι στην χώρα των "καγκουρό") την εκδίκαση της υπόθεσης της έφεσης που έχει καταθέσει ο Νόβακ Τζόκοβιτς για την βίζα του, προκειμένου να εξετάσει τα στοιχεία που υπάρχουν πριν εκδώσει, εντός της ημέρας, την ετυμηγορία του.

Στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ακούστηκαν τα επιχειρήματα από τους νομικούς εκπροσώπους του κορυφαίου τενίστα του κόσμου, αλλά και από την πλευρά του Ομοσπονδιακού υπουργού μετανάστευσης.

«Ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε στα εμπλεκόμενα μέρη, αργότερα το απόγευμα, ποια είναι η θέση που θα προτείνουμε», είπε στο δικαστήριο ο επικεφαλής δικαστής, Τζέιμς Άλσοπ.

Το δικαστήριο θα αποφασίσει για την τύχη του Σέρβου μετά το «θρίλερ» των 10 ημερών κι ενώ την Δευτέρα (17/01) είναι προγραμματισμένη η έναρξη του Australian Open.

