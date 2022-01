Κοινωνία

Κορυδαλλός - Σχολείο: Κάνουν μάθημα σε κοντέινερ 20 χρόνια (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής Νίκος Κατσούλης και η απάντηση του Δημάρχου Κορυδαλλού.



Παιδιά σε γυμνάσιο στον Κορυδαλλό κάνουν μάθημα μέσα σε κοντέινερ τα τελευταία 20 χρόνια, σύμφωνα με τον καθηγητή Νίκο Κατσούλη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι.'"

Αρχικώς επρόκειτο για μια προσωρινή λύση μέχρι να φτιαχτεί σε διπλανό χώρο ένα σχολείο που αρμόζει τα παιδιά, είπε ο κ. Κατσούλης, ενώ το πρόβλημα, όπως σημείωσε, γίνεται ακόμα μεγαλύτερο καθώς τα παιδιά πρέπει να μοιράζονται χώρους από διπλανό σχολείο.

Το σχολείο ακόμα δεν έχει φτιαχτεί, καθώς αλλάζουν συνέχεια οι διοικήσεις και η μία ρίχνει τις ευθύνες στην άλλη και όλα ξεκινούν από την αρχή, ανέφερε ο κ. Κατσούλης.

Ωστόσο, απάντηση στον κ. Κατσούλη έδωσε ο Δήμαρχος Κορυδαλλού Νίκος Χρουσαλάς, με παρέμβαση του στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο κ. Χρουσαλάς το ζήτημα της σχολικής στέγης απασχολεί χρόνια τον Κορυδαλλό και τόνισε ότι το θέμα δεν προσφέρεται για πολιτική αντιπαράθεση, αφήνοντας αιχμές για τον κ. Κατσούλη, ο οποίος όπως είπε εκτός από καθηγητής είναι και επικεφαλής δημοτικής παράταξης.

«Όλοι θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν αυτό που τους αξίζει», σημείωσε ο κ. Χρουσαλάς και πρόσθεσε ότι «τα παιδιά για 20 χρόνια είναι σε κοντέινερ. Από το 2019 που ανέλαβα ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση χώρου δίπλα από το σχολείο. Ολοκληρώθηκε η μελέτη και εγκρίθηκε το έργο από το ΕΣΠΑ». Ωστόσο, όπως είπε ακόμα δεν έχει δημοπρατηθεί το έργο, σημειώνοντας ότι «το σχολείο δεν φτιάχνεται μέσα σε ένα μήνα ούτε σε ένα χρόνο»

«Δεν έχει νόημα να λέμε ψέματα στους γονείς», είπε και σημείωσε ότι «υπάρχει κονδύλι για την αναζήτηση χώρου ώστε προς το παρόν να μεταφερθούν τα παιδιά εκεί. Ο κ. Κατσούλης διαφώνησε σε αυτό».

