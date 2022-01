Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Τέλος τα τεστ για τους πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες

Υπέρ της κατάργησης του μέτρου του υποχρεωτικού τεστ για τους εμβολιασμένους ο υπουργός Μεταφορών



Οι εμβολιασμένοι Βρετανοί θα μπορούν να ταξιδέψουν τον ερχόμενο μήνα χωρίς να χρειάζεται να κάνουν τεστ για Covid-19 κατά την επιστροφή τους, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

O υπουργός Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Γκραντ Σαπς, τάσσεται υπέρ της κατάργησης του μέτρου του υποχρεωτικού τεστ για τους εμβολιασμένους με τουλάχιστον δύο δόσεις, εν όψει του κύματος των εκδρομέων του Φεβρουαρίου, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η ανακοίνωση σχετικά με την αναθεώρηση των μέτρων για τους ταξιδιώτες αναμένεται στις 26 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

