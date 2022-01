Κοινωνία

Μαρούσι: Φωτιά σε πιλοτή - Στο νοσοκομείο τρία άτομα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε σε δυο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική.

Φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην οδό Πάφου 7, στο Μαρούσι. Η πυρκαγιά προκλήθηκε σε δυο σταθμευμένα αυτοκίνητα στην πιλοτή της πολυκατοικίας. Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες που περιόρισαν τις φλόγες. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο καθώς αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα. Πρόκειται για ένα παιδί και δυο ενήλικες. Από την φωτιά καταστράφηκαν δυο σταθμευμένα αυτοκίνητα στην πυλωτή ενω προκλήθηκαν φθορές στην πρόσοψη της πολυκατοικιας.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε δυο σταθμευμένα ΕΙΧ οχήματα επί της οδού Πάφου στο δήμο Αμαρουσίου Αττικής.

??????Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 16, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Αυστραλία - Τζόκοβιτς: Ακυρώθηκε η βίζα του

Κορυδαλλός - Σχολείο: Κάνουν μάθημα σε κοντέινερ 20 χρόνια (βίντεο)

Μπακς - Ράπτορς: Ο Αντετοκούνμπο δεν... έφτασε για τη νίκη