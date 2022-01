Life

“Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες”: Πουλήθηκε το σπίτι… του τρόμου

Το εμβληματικό σπίτι έγινε γνωστό από το κλασικό θρίλερ. Δείτε το ποσό που δαπανήθηκε για την αγορά του.

Κατοικία στο Λος Άντζελες που έγινε γνωστή από την κλασική ταινία τρόμου «Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες» (A Nightmare on Elm Street) πωλήθηκε 2,8 εκατομμύρια δολάρια, τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση αγγελίας πώλησής της.

Είναι «ένα όμορφο ολλανδικό αποικιακό σπίτι με μοντέρνα πινελιά» σύμφωνα με την καταχώριση στο Realtor.com. Η κατοικία βρίσκεται ακριβώς έξω από τη Sunset Boulevard στο Λος Άντζελες, λίγα τετράγωνα ανατολικά του θρυλικού ξενοδοχείου Chateau Marmont.

Η αγγελία πώλησης του σπιτιού της πρωταγωνίστριας της ταινίας, Νάνσι Τόμπσον δημοσιεύθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, μια εβδομάδα πριν το Χάλογουιν. Η αρχική τιμή πώλησης ήταν 3,5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο σκηνοθέτης Γουές Κρέιβεν σκηνοθέτησε την ταινία «Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες» στη μικρή (και ανύπαρκτη) πόλη Σπρίνγκγουντ του Οχάιο και γύρισε τα εξωτερικά πλάνα στο Χόλυγουντ, στην περιοχή Spaulding Square.

Σε δημοσίευμα των Los Angeles Times σημειώνεται ότι η γραφική ατμόσφαιρα της περιοχής και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν φοίνικες την έχουν κάνει από καιρό αγαπημένη για τους σκηνοθέτες που γυρίζουν ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές που διαδραματίζονται σε μικρή πόλη των ΗΠΑ.

«Το εμβληματικό σπίτι δεν είναι απλώς ένας τόπος τρόμου. Είναι επίσης η τοποθεσία στην οποία γυρίστηκε το αφιέρωμα "Bo Burnham: Inside"Life: Κατοικία από την ταινία «Εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες» πωλήθηκε 2,8 εκατομμύρια δολάρια.

