Ο Κάνιε Γουέστ ύποπτος για ξυλοδαρμό θαυμαστή του

Το περιστατικό ερευνάται από την αστυνομία του Λος Άντζελες. Τι αναφέρει το δημοσίευμα του ΤΜΖ.

Ο Αμερικανός ράπερ Κάνιε Γουέστ, ερευνάται για υπόθεση βιαιοπραγίας από την αστυνομία του Λος Άντζελες, καθώς φέρεται να γρονθοκόπησε έναν θαυμαστή μετά από φραστική αντιπαράθεση.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις τρεις τα ξημερώματα την Πέμπτη, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λος Άντζελες, Ρεντίνα Πουέντες.

Ο Ye φέρεται να χτύπησε άνδρα θαυμαστή έξω από το Soho Warehouse, κλαμπ μόνο για μέλη σύμφωνα με το TMZ.

Βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του TMZ δείχνει τον Ye να φωνάζει και να κάνει χειρονομίες κοντά σε ένα SUV στο πεζοδρόμιο. Το TMZ αναφέρει ότι ο Κάνιε Γουέστ χτύπησε δύο φορές τον άνδρα, στον λαιμό του και στο κεφάλι του και τον έριξε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Σύμφωνα με το FOX 11 ο άνδρας είπε στους αστυνομικούς ότι πλησίασε τον Γουέστ, ο οποίος καθόταν στο SUV του έξω από το κλαμπ και ζήτησε αυτόγραφο.

Στο δημοσίευμα του TMZ αναφέρεται ότι ο Κάνίε Γουέστ είχε ζητήσει από μικρή ομάδα ανθρώπων έξω από το κλαμπ να μην τον φωτογραφίσουν και τους είπε ότι δεν καταλαβαίνουν τι περνάει αυτή τη στιγμή. Όταν κάποιος απάντησε «όλοι περνάμε οικογενειακά ζητήματα» τότε ο ράπερ φέρεται να του επιτέθηκε.

O Κάνιε Γουέστ και η πρώην σύζυγός του μοντέλο, επιχειρηματίας και πρωταγωνίστρια reality show, Κιμ Καρντάσιαν αναμένουν την έκδοση του διαζυγίου τους.

Ο ράπερ και η νέα του σύντροφος, ηθοποιός Τζούλια Φοξ εμφανίστηκαν σε βίντεο να χαλαρώνουν λίγες ώρες πριν το περιστατικό σε κλαμπ με άλλους διάσημους φίλους, μεταξύ των οποίων ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμάχος Φλόιντ Μεϊγουέδερ Τζούνιορ και ο αστέρας του NFL, Αντόνιο Μπράουν.

