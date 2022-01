Κοινωνία

ΕΠΑΛ Ελληνικού: Βανδαλισμοί και τεράστιες ζημιές στο σχολείο (βίντεο)

Το σχολείο τελεί υπό κατάληψη τις τελευταίες ημέρες. Τι καταγγέλλει ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος.



Άγνωστοι βανδάλισαν το ΕΠΑΛ Ελληνικού προκαλώντας τεράστιες ζημιές στο σχολείο, το οποίο τελεί υπό κατάληψη της τελευταίες ημέρες.

«Εδώ δεν μιλάμε για καταστροφές αλλά για ένα πεδίο μάχης», είπε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο Δήμαρχος Αργυρούπολης – Ελληνικού Γιάννης Κωνσταντάτος.

Όπως κατήγγειλε άγνωστοι ξήλωσαν καλώδια και πρίζες, ισοπέδωσαν τάξεις και προσπάθησαν να βάλουν φωτιά.

Ο κ. Κωνσταντάτος φανερά εκνευρισμένος για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΠΑΛ με την κατάληψη αλλά και τις τεράστιες ζημιές που προκάλεσαν, πιθανόν μαθητές και εξωσχολικοί, έκανε έκκληση στην υπουργό Παιδείας και στον εισαγγελέα να παρέμβουν.

Όπως ανέφερε έχει κατατεθεί μήνυση κατ’ αγνώστων, οι αστυνομικοί πήραν αποτυπώματα, αλλά είναι πεπεισμένος ότι δεν θα υπάρξουν αποτελέσματα

Ο κ. Κωνσταντάτος είπε ότι ο ίδιος αρνείται να βάλει συνεργεία μέσα για να κάνουν επισκευές, ενώ τόνισε μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχουν λεφτά.

«Άδικο 5-10 αληταράδες να ισοπεδώνουν σχολεία», είπε κλείνοντας ο κ. Κωνσταντάτος.

