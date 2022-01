Κοινωνία

Missing Alert για 16χρονη

Συναγερμός για την εξαφάνιση μιας 16χρονης. Από ποια περιοχή και πότε χάθηκαν τα ίχνη της.



Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση μιας 16χρονης από την περιοχή της Γλυφάδας.

Όπως αναφέρει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωσή του «στις 14/01/2022, στις 23:00, εξαφανίστηκε από τη περιοχή της Γλυφάδας, η Αλεξανδριανή Π. 16 ετών.

Η Αλεξανδριανή Π. έχει ύψος 1,62 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα καρέ μαλλιά και καστανά μάτια.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 16/01/2022, για την εξαφάνιση της ανήλικης και προέβη, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της.

Φορούσε μπλε κολάν, μαύρο μακρύ μπουφάν και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας».

