Κορονοϊός – Τζανάκης: Περίπου 80000 ενεργά κρούσματα στα σχολεία

Το πιθανό σενάριο της αποκλιμάκωσης και ο κίνδυνος να αποτελέσει η Ελλάδα την εξαίρεση στην επιδημιολογική εξέλιξη.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 75.000-80.000 παιδιά, ενεργά κρούσματα, στα σχολεία»,, τόνισε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, κάνοντας παράλληλα έκκληση στους γονείς να ακολουθήσουν πιστά τα πρωτόκολλα και να δηλώνουν τα αληθή αποτελέσματα των τεστ. Όπως είπε, «θα δούμε το αποτύπωμα των σχολείων τις επόμενες ημέρες».

Παρά τη μικρή επιφύλαξη που κρατά, μήπως είναι μια πρόσκαιρη η ύφεση στα κρούσματα, αναφέρει ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή θα έχουμε αποκλιμάκωση, ενώ από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε 15.000-17.000 κρούσματα.

Ωστόσο, τόνισε ότι δεν αποκλείεται η Ελλάδα να αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την επιδημιολογική εξέλιξη, καθώς μέσα στο κύμα της Όμικρον παραμένει και τη Δέλτα. «Το 15% των κρουσμάτων είναι της Δέλτα», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, επεσήμανε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξουν κι άλλες μεταλλάξεις και γι’ αυτό συνιστά στον κόσμο να εμβολιαστεί.

