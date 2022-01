Τεχνολογία - Επιστήμη

Έκρηξη ηφαιστείου στην Τόνγκα: Το κρουστικό κύμα έφτασε στην Ελλάδα

Τι κατέγραψαν μετεωρολογικοί σταθμοί του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών-meteo.



Έφτασε και στη χώρα μας το κρουστικό κύμα από την έκρηξη του ηφαιστείου της Τόνγκα στον Ειρηνικό, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου.

Πολλοί μετεωρολογικοί σταθμοί του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών-meteo κατέγραψαν τη διακύμανση της ατμοσφαιρικής πίεσης που σχετίζεται με την έκρηξη του ηφαιστείου Hunga Tonga-Hunga Ha'apai της νήσου Τόνγκα στον Ειρηνικό, η οποία σημειώθηκε στις 07:10 το πρωί του Σαββάτου 15/01 ώρα Ελλάδας.

Στις δέκα το βράδυ του Σαββάτου η ατμοσφαιρική πίεση στην Ελλάδα ανέβηκε ξαφνικά κατά 2 μονάδες (hPa) και αμέσως υποχώρησε κατά 4 μονάδες, μέχρι να ισορροπήσει εκ νέου.

