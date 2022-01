Κοινωνία

Έμφυλη βία – Αργυρούπολη: Σε κρίσιμη κατάσταση το θύμα – Είχε χτυπήσει και την πρώην του ο δράστης

Μάχη δίνει για να κρατηθεί στη ζωή η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της το πρωί της Παρασκευής. Δεν ήταν η πρώτη του φορά.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον 48χρονο σύντροφό της, στην Αργυρούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της, το πρωί της περασμένης Παρασκευής, μέσα στο διαμέρισμα που διέμεναν στην περιοχή της Αργυρούπολης.

Αμέσως μετά, ο φερόμενος ως δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό».

Η ΕΛΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 48χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε χτυπήσει και το 2015, στο Άργος, την τότε σύντροφό του.

