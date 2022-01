Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός – Κικίλιας: Το “ευχαριστώ” για την “Ελευθερία” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τους επαγγελματίες Υγείας ευχαρίστησε με ένα βίντεο ο πρώην Υπουργός Υγείας, με αφορμή τον ένα χρόνο από την έναρξη του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από την έναρξη του εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού κατά της Covid-19, που ξεκίνησε στις 16 Ιανουαρίου 2021 με τους εμβολιασμούς των πολιτών ηλικίας άνω των 85 ετών, επισημαίνει με ανάρτησή του στο facebook ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.

Στην ανάρτηση που συνοδεύεται από σχετικό βίντεο, ο κ. Κικίλιας υπενθυμίζει πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε δώσει εντολή να εκπονηθεί νωρίς ένα επιχειρησιακό σχέδιο, έτσι ώστε όταν θα έρχονταν στη χώρα μας τα εμβόλια για την Covid «να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε τους συμπολίτες μας με ασφάλεια, οργάνωση και ιεράρχηση».

«Αυτό ακριβώς παρουσίασα δημόσια στις 18 Νοεμβρίου 2020 μαζί με την Μαρία Θεοδωρίδου και τον Μάριο Θεμιστοκλέους», αναφέρει. «Ένα πρόγραμμα που έγινε για πρώτη φορά στη χώρα, πρωτόγνωρα πολύπλοκο, με μεγάλες επιχειρησιακές δυσκολίες. Η εξαιρετική οργάνωση, ο επαγγελματισμός και η αυταπάρνηση ιατρών, νοσηλευτών και διοικητικών υπαλλήλων - εκείνων δηλαδή που δίνουν τη διπλή μάχη των νοσηλειών και των εμβολιασμών - είναι πια υπόδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο η δημόσια διοίκηση πρέπει να αντιμετωπίζει τους πολίτες: με σεβασμό, αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη», τονίζει ο κ. Κικίλιας, ο οποίος ευχαριστεί τόσο τους ανθρώπους που εργάζονται στην Επιχείρηση Ελευθερία όσο και τους πολίτες.

«Σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 18,3 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στους 30.000 επαγγελματίες υγείας που έχουν συμμετάσχει στην Επιχείρηση Ελευθερία και σε όλους τους συμπολίτες μας», καταλήγει.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Βασίλη Κικίλια:

Σαν σήμερα, πριν ακριβώς έναν χρόνο, και αφού οι υγειονομικοί μας είχαν ήδη αρχίσει να εμβολιάζονται, ξεκίνησε από τους πολίτες ηλικίας άνω των 85, το καθολικό πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της Covid-19.

Ο Πρωθυπουργός της χώρας είχε δώσει εντολή να εκπονήσουμε νωρίς ένα επιχειρησιακό σχέδιο έτσι ώστε όταν θα είχαμε τα εμβόλια για την COVID να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε τους συμπολίτες μας με ασφάλεια, με οργάνωση και με ιεράρχηση. Αυτό ακριβώς παρουσίασα δημόσια στις 18 Νοεμβρίου 2020 μαζί με την Μαρία Θεοδωρίδου και τον Μάριο Θεμιστοκλέους.

Είναι ένα πρόγραμμα που έγινε για πρώτη φορά στη χώρα, σε όλα τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας και σε 10 Mega εμβολιαστικά κέντρα. Ένα πρόγραμμα πρωτόγνωρα πολύπλοκο με μεγάλες επιχειρησιακές δυσκολίες.

Η εξαιρετική οργάνωση, ο επαγγελματισμός και η αυταπάρνηση ιατρών, νοσηλευτών και διοικητικών υπαλλήλων -εκείνων δηλαδή που δίνουν τη διπλή μάχη των νοσηλειών και των εμβολιασμών-είναι πια υπόδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο η δημόσια διοίκηση πρέπει να αντιμετωπίζει τους πολίτες: με σεβασμό, αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη.

Σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 18,3 εκατομμύρια εμβολιασμούς.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στους 30.000 επαγγελματίες υγείας που έχουν συμμετάσχει στην Επιχείρηση Ελευθερία και σε όλους τους συμπολίτες μας.

Το video:

Ειδήσεις σήμερα:

Κύπελλο Ισπανίας: Διακόπηκε το ντέρμπι της Ανδαλουσίας

Κορονοϊός – Χανιά: Νοσηλεύεται βρέφος 20 ημερών

Κορονοϊός – Τζανάκης: Περίπου 80000 ενεργά κρούσματα στα σχολεία