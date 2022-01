Κόσμος

Κορονοϊός - Αυστρία: υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για όλους τους ενήλικες

Η Αυστρία, γίνεται η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κάνει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό κατά της Covid19 στον ενήλικο πληθυσμό.

Η Αυστρία θα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού για τους ενήλικες τον Φεβρουάριο, ανακοίνωσε σήμερα ο καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για "ένα ευαίσθητο θέμα".

Ο Νεχάμερ, ένας συντηρητικός πολιτικός ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Δεκέμβριο, είπε ότι όσοι δεν θα συμμορφώνονται με το μέτρο θα αντιμετωπίζουν αυστηρό πρόστιμο.

"Θα αποφασίσουμε για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όπως είναι προγραμματισμένο. Θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές Φεβρουαρίου", είπε ο καγκελάριος σε συνέντευξη Τύπου.

Από τότε που ανακοινώθηκαν τα σχέδια για υποχρεωτικό εμβολιασμό, τον περασμένο χρόνο, η Αυστρία έχει εμπλακεί σε έναν έντονο διάλογο για το θέμα τόσο στο κοινοβούλιο όσο και στην κοινωνία.

Μέχρι σήμερα το 71,5% όσων μπορούν να εμβολιαστούν στη χώρα το έχει πράξει, ποσοστό αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με πολλούς γείτονες της Αυστρίας στην ΕΕ.

Ο Νεχάμερ αναγνώρισε ότι η απόφαση αυτή καλύπτει ένα "απολύτως ευαίσθητο ζήτημα", αλλά όπως είπε έχει προηγηθεί προσεκτική εξέταση του θέματος.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, έπειτα από μια "αρχική περίοδο" εφαρμογής του μέτρου, στα μέσα Μαρτίου θα αρχίσουν να αυστηροποιούνται τα μέτρα εις βάρος εκείνων που θα εξακολουθήσουν να αντιστέκονται στον εμβολιασμό, περιλαμβανομένης της επιβολής προστίμων που θα κυμαίνονται από 600 ως 3.600 ευρώ.

Στη δεύτερη φάση της εφαρμογής όσοι είναι ανεμβολίαστοι θα δέχονται υπενθύμιση και στην τρίτη φάση θα καλούνται να παραστούν στο ραντεβού εμβολιασμού τους και αν δεν το πράξουν θα τους επιβάλλεται το πρόστιμο.

"Στην καλύτερη περίπτωση δεν θα χρειαστούμε αυτή την τρίτη φάση", είπε ο καγκελάριος.

Χθες περίπου 27.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στη Βιέννη εναντίον των μέτρων, τα οποία χαρακτηρίζουν επίθεση στις ατομικές ελευθερίες.

Παράλληλα η αυστριακή κυβέρνηση πρότεινε το κατώτερο όριο ηλικίας για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά του κορονοϊού να είναι τα 18 έτη.

Τον περασμένο μήνα η κυβέρνηση είχε πει ότι σχεδίαζε ο υποχρεωτικός εμβολιασμός να ισχύει από 14 ετών και άνω.

"Δεν πρόκειται για μια μάχη ανάμεσα στους εμβολιασμένους και στους ανεμβολίαστους", είπε ο Νεχάμερ, ο οποίος μόλις εξήλθε από καραντίνα έχοντας μολυνθεί με κορονοϊό.

Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, χρειάζεται να προχωρήσει με αυτό το σχέδιο επειδή πολλοί παραμένουν ανεμβολίαστοι ώστε να μπορούν να συναναστρέφονται ελεύθερα όλοι και τόνισε την αναγκαιότητα να αποφευχθούν νέα λοκντάουν.

Πολλοί Αυστριακοί είναι επιφυλακτικοί απέναντι στον εμβολιασμό, μια άποψη η οποία υποστηρίζεται από το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας, την τρίτη δύναμη στη βουλή.

Το κοινοβούλιο αναμένεται να ψηφίσει αυτή την εβδομάδα επί του σχεδίου.

Οι επικριτές του εμβολιασμού υποστηρίζουν ότι πέραν του ζητήματος των ατομικών ελευθεριών, τα υπάρχοντα εμβόλια δεν εμποδίζουν την μετάδοση του ιού ή την επαναμόλυνση και ότι η επικρατούσα παραλλαγή Όμικρον φαίνεται ότι είναι ηπιότερη και προκαλεί λιγότερο σοβαρή νόσηση σε σχέση με τις προηγούμενες.

Καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα έφτασε σε πολύ υψηλά επίπεδα στο τέλος του περασμένου χρόνου η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα τέταρτο εθνικό λοκντάουν και προανήγγειλε τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς.

Εξαιρούνται όσοι δεν μπορούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς λόγους και οι έγκυες.

Οι αυστριακές υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια κρούσματα και σχεδόν 14.00 θανάτους από επιπλοκές της νόσου από τις αρχές του 2020 που ξέσπασε η πανδημία.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να αποφύγει ένα πλήρες λοκντάουν σαν εκείνο από το οποίο εξήλθε τον περασμένο μήνα, το τέταρτο από την αρχή της πανδημίας.

