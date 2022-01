Πολιτισμός

Βρετανία – BBC: "Παγώνει" η κρατική χρηματοδότηση

Η βρετανική κυβέρνηση θα διακόψει τη χρηματοδότηση του BBC επιβάλλοντας ένα διετές "πάγωμα" στο τέλος αδείας που καταβάλλουν οι πολίτες για να παρακολουθούν το δίκτυο, αναφέρει δημοσίευμα της Mail on Sunday.

Το μέλλον του τηλεοπτικού δικτύου είναι ένα μόνιμο θέμα πολιτικού διαλόγου με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον πιο πρόσφατα να προτείνει την επανεξέταση της χρηματοδότησής του.

Με δεδομένο ότι το ποσοστό πληθωρισμού αναμένεται τον Απρίλιο να φθάσει σε ιστορικό 30ετίας τουλάχιστον 6% , το πάγωμα του τέλους αδείας που σήμερα ανέρχεται σε 190 ευρώ, θα είναι μια ανακούφιση για τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν ραγδαία αυξανόμενο κόστος διαβίωσης.

Θα είναι όμως και ένα βαρύ πλήγμα για τα οικονομικά του καναλιού καθώς επιχειρεί να είναι ανταγωνιστικό απέναντι στα ειδησεογραφικά δίκτυα που χρηματοδοτούνται από τον ιδιωτικό τομέα και σε πλατφόρμες τύπου Netflix, οι οποίες χρηματοδοτούνται από τις συνδρομές των καταναλωτών.

