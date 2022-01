Τεχνολογία - Επιστήμη

Γεράσιμος Παπαδόπουλος στον ΑΝΤ1: Είμαστε σε περίοδο μεγάλων σεισμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το φαινόμενο των ισχυρών σεισμών του τελευταίου διαστήματος και οι εκτιμήσεις για το σεισμό στη Χαλκιδική.

«Ενθαρρυντικό» χαρακτήρισε το μέγεθος 5,4 του σεισμού που έγινε το πρωί στη Χαλκιδική, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, αφού όπως είπε, «φαίνεται ότι ήταν ο κύριος σεισμός».

«Το ότι είναι μέσα στη θάλασσα το επίκεντρο, μακριά από κατοικημένες περιοχές, είναι που δημιουργεί πηγή ασφαλείας», εξήγησε ο διευθυντής Ερευνών Σεισμολογίας στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς όπως είπε «ακόμα και να γίνει μεγαλύτερος σεισμός, είναι δύσκολο να βλάψει».

Σχετικά με το ρήγμα, είπε πως «πολύ κοντά στο επίκεντρο του σεισμού 6,7 που είχε γίνει το 1982, ενώ το 1902 είχε γίνει σεισμός πάνω από 7 ρίχτερ στην περιοχή».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο πως, «δεν υπάρχει συναγερμός για μεγάλο σεισμό».

Ο καθηγητής περιέγραψε πως η χώρας μας διανύει την τελευταία διετία περίοδο με μεγάλα μεγέθη σεισμών, με κορυφαίο αυτόν της Σάμου, αλλά και της Θεσσαλίας και του Αρκαλοχωρίου.

«Φαίνεται πως σιγά σιγά θα μπούμε σε φάση ύφεσης για την επόμενη διετία. Είμαστε, φαίνεται, στην κορύφωση του φαινομένου», εκτίμησε τέλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test από την Περιφέρεια Αττικής και ΙΣΑ

Έμφυλη βία – Αργυρούπολη: Σε κρίσιμη κατάσταση το θύμα – Είχε χτυπήσει και την πρώην του ο δράστης

Πρέβεζα: Επιτέθηκαν και τραυμάτισαν αστυνομικό