Μπάιντεν: τρομοκρατική ενέργεια η ομηρία στο Τέξας - Ποιος ήταν ο δράστης

Τι δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος για το σοκαριστικό περιστατικό στο Τέξας. Συνεχίζονται οι έρευνες από τις αρχές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι ένας ένοπλος που διέκοψε τη θρησκευτική λειτουργία σε συναγωγή στο Κόλεϊβιλ του Τέξας το Σάββατο και πήρε τέσσερις ανθρώπους ομήρους, επιδόθηκε σε μια "πράξη τρομοκρατίας".

"Αυτή ήταν μια τρομοκρατική ενέργεια, ήταν τρομοκρατική ενέργεια", είπε ο Μπάιντεν σήμερα Κυριακή σε επίσκεψη που πραγματοποίησε στη Φιλαδέλφεια, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους ο ένοπλος είχε βάλει στόχο τη συναγωγή.

Ομάδας Διάσωσης Ομήρων του FBI έκανε έφοδο στη συναγωγή το Σάββατο το βράδυ για να απελευθερώσει τους εναπομείναντες τρεις ομήρους, ένας άλλος όμηρος είχε απελευθερωθεί νωρίτερα.

Ποιος ήταν ο δράστης

Ο ύποπτος που έχασε τη ζωή του τη χθεσινή νύχτα, Σαββάτου προς Κυριακή έπειτα από μια ομηρεία που διήρκησε 10 ώρες σε συναγωγή του Τέξας ήταν Βρετανός πολίτης, ηλικίας 44 ετών και ονομαζόταν Μάλικ Φαϊσάλ 'Ακραμ, ανακοίνωσε το FBI.

"Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει ένδειξη εμπλοκής οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου", αναφέρει η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας μόνο ότι οι ερευνητές συνεχίζουν να "αναλύουν τα στοιχεία στη συναγωγή" και ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

