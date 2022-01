Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Υποστήριξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου – Κύπρου – Ελλάδας

Η απάντηση των ΗΠΑ για τον EastMed, μετά τις δηλώσεις του Αμος Χοκστάιν.

«Υποστηρίζουμε έργα σαν αυτά της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής μέσω της διασύνδεσης της Αιγύπτου με την Κύπρο και την Ελλάδα, και την προτεινόμενη ηλεκτρική διασύνδεση του Ισραήλ με την Κύπρο και το Ευρωπαϊκό δίκτυο» διαμηνύει εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον. Αυτά τα σχέδια, υπογραμμίζει, θα είναι προπομπός της ενεργειακής μετάβασης στην περιοχή και στην Ευρώπη. Την στιγμή που η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης είναι, περισσότερο από ποτέ, θέμα εθνικής ασφαλείας των κρατών, επισημαίνει.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζει την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να ενισχύσουν τις σχέσεις τους στην περιοχή και να προωθήσουν τις τεχνολογίες πράσινης ενέργειας.

Σχετικά με τις τοποθετήσεις στις οποίες είχε προβεί ο Αμος Χοκστάιν για τον αγωγό EastMed κατά τη διάρκεια συνέντευξης που είχε παραχωρήσει στο τουρκικό TRT World, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρινίζει πως «ήταν ιδιώτης (δεν είχε κάποιο αξίωμα) όταν έκανε αυτές τις δηλώσεις». Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκαθάρισε ότι ο κ. Χοκστάιν υποστηρίζει πλήρως την ενίσχυση της ενεργειακής διασύνδεσης μεταξύ της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης μέσω της Ελλάδας.

Αναφορικά με τις επιφυλάξεις της Ουάσιγκτον για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του East Med, ο εκπρόσωπος εξήγησε ότι ο κ. Χοκστάιν και οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι θα ήταν πιο χρήσιμο να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στις επιλογές διασύνδεσης μέσω ηλεκτρικής ενέργειας. «Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην ενεργειακή ασφάλεια και διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου. Η διασύνδεση μέσω ηλεκτρικής ενέργειας με την Ευρώπη θα ενώσει ενεργειακά τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου με την Ευρώπη, επιτρέποντας τις μελλοντικές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενης από ανανεώσιμες πηγές, ενισχύοντας τις χώρες τις περιοχής. Σύμφωνα με τις προτεραιότητες των ΗΠΑ για το κλίμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κοιτάζουν με κριτική ματιά τα νέα έργα υποδομής ορυκτών καυσίμων για να διασφαλίσουν ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ δεν κατευθύνεται σε πηγές πλούσιες σε άνθρακα και δεν οδηγεί σε μελλοντικά απαξιωμένες επενδύσεις, καθώς επιταχύνουμε τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια».

Υπό αυτό το πρίσμα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξήγησε ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν μια σειρά από έργα που μπορούν να διασφαλίσουν την ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση σε μεσοπρόθεσμο διάστημα. «Υποστηρίζουμε ορισμένα υπάρχοντα έργα που συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποιούν τις προμήθειες φυσικού αερίου, όπως η Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης της Αλεξανδρούπολης (FSRU) και τις διασυνδέσεις με τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία, που θα ολοκληρωθούν πολύ νωρίτερα και με πολύ χαμηλότερο κόστος από τον αγωγό φυσικού αερίου East Med».

