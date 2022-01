Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμοί - Λέκκας: Πιθανόν είμαστε σε σεισμική έξαρση (βίντεο)

Τι είπε για τους σεισμούς στην Χαλκιδική και πόσο ανησυχητικό είναι το φαινόμενο. Τι δείχνει η μετασεισμική ακολουθία.



Για την σεισμική δραστηριότητα που παρατηρείται στην χώρα το τελευταίο διάστημα μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Ευθύμιος Λέκκας.

«Ο σημερινός σεισμός στην Χαλκιδική δεν είναι ανησυχητικός», είπε, ενώ για την χθεσινή δόνηση 5,4 Ρίχτερ ανέφερε ότι συνδέθηκε με το ρήγμα του βορείου Αιγαίου. «Υπήρξε κάποια επιφυλακή για να δούμε την μετασεισμική ακολουθία η οποία εξελίσσεται καλά», σημείωσε.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι για να τεκμηριώσουμε την σεισμική έξαρση πρέπει να έχουμε δείγμα γραφής από μεγαλύτερη μετασεισμική ακολουθία.

Ο κ. Λέκκας, τόνισε ακόμα ότι οι προσοχή των ειδικών είναι στραμμένη στην έκρηξη του ηφαιστείου Τόνκα, η οποία, όπως είπε, επηρέασε και τον ελλαδικό χώρο

Τέλος, αναφερόμενος στον περίεργο θόρυβο που ακούγεται τα βράδια στην Θεσσαλονίκη σημείωσε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ότι τα αίτια είναι ανθρωπογενή.

