Βόρεια Κορέα: Νέα εκτόξευση πυραύλων (εικόνες)

Πρόκειται για την τέταρτη πυραυλική δοκιμή μέσα στον τρέχοντα μήνα την οποία διεξάγει η χώρα της Ασίας.

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα στην εκτόξευση δύο πυραύλων «αγνώστου τύπου», που εκτιμάται πως ήταν βαλλιστικοί, προς τη θάλασσα ανατολικά της κορεατικής χερσονήσου, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας· πρόκειται για την τέταρτη πυραυλική δοκιμή μέσα στον τρέχοντα μήνα την οποία διεξάγει η χώρα της Ασίας, που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο.

«Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε δύο πυραύλους αγνώστου τύπου προς την Ανατολική Θάλασσα» – επίσης γνωστή ως θάλασσα της Ιαπωνίας –, ανακοίνωσε το επιτελείο στη Σεούλ, ενώ την πληροφορία επιβεβαίωσε η ιαπωνική ακτοφυλακή.

«Η Βόρεια Κορέα μοιάζει να εκτόξευσε πύραυλο που πιθανόν ήταν βαλλιστικός», είπε εκπρόσωπος της ιαπωνικής ακτοφυλακής – κάνοντας λόγο για έναν –, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για την τροχιά του. Η ιαπωνική ακτοφυλακή ανέφερε ότι η βολίδα κατά τα φαινόμενα κατέπεσε στη θάλασσα λίγο μετά την εκτόξευσή της.

Το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, επικαλούμενο κυβερνητική πηγή, ανέφερε πως τουλάχιστον ο ένας πύραυλος κατέπεσε εκτός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) της Ιαπωνίας.

Την Παρασκευή, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε από τρένο δύο τακτικούς κατευθυνόμενους πυραύλους. Είχε ήδη προχωρήσει σε άλλες δύο δοκιμές, την 5η και την 11η Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την Πιονγκγιάνγκ, σε αυτές τις δύο πρώτες περιπτώσεις δοκιμάστηκαν υπερηχητικοί πύραυλοι.

Αντιδρώντας σε αυτή τη σειρά δοκιμών, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την επιβολή νέων κυρώσεων, κάτι που η βορειοκορεατική κυβέρνηση χαρακτήρισε «πρόκληση».

Η Βόρεια Κορέα έχει «νόμιμο δικαίωμα» να ενισχύει την άμυνά της, εξήγησε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Παρά τη σειρά διεθνών κυρώσεων που υφίσταται, η Πιονγκγιάνγκ διπλασιάζει τις προσπάθειες να εκσυγχρονίσει τον στρατό της, αρνούμενη να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις που τής απευθύνει η Ουάσινγκτον.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του κυβερνώντος Κόμματος Εργαζομένων της Κορέας τον περασμένο μήνα, ο ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν δεσμεύθηκε να συνεχίσει την ανάπτυξη των βορειοκορεατικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Ο διάλογος των ΗΠΑ με τη Βόρεια Κορέα παραμένει σε αναστολή, ενώ η Πιονγκγιάνγκ επιβάλλει αυστηρό αποκλεισμό για να αποτρέψει οποιοδήποτε κρούσμα του νέου κορονοϊού στην επικράτειά της, κάτι που πλήττει περαιτέρω την οικονομία της, που βρισκόταν ήδη σε δεινή θέση.

