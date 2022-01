Αθλητικά

AEK: “Γκάζια” Μελισσανίδη στους παίκτες

Εκνευρισμένος ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης με την εικόνα και την απόδοση των «κιτρινόμαυρων».



Η νέα εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, αυτή τη φορά από τον Παναιτωλικό, δεν πέρασε αβρόχοις ποσίν από τον διοικητικό ηγέτη της Ένωσης, Δημήτρη Μελισσανίδη, ο οποίος εκνευρίστηκε από την εικόνα και την απόδοση των «κιτρινόμαυρων».

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο κ. Μελισσανίδης κατέβηκε στα αποδυτήρια της ομάδας και απευθύνθηκε στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ σε πολύ έντονο και οξύ ύφος, κάνοντας παρατηρήσεις για την αγωνιστική εικόνα τους.

Κάποιες από τις ατάκες του Δημήτρη Μελισσανίδη ήταν «θα έπρεπε να ντρέπεστε όλοι σας, ντροπή σας» και «έχετε ξεφτιλίσει την ΑΕΚ».

Εκείνη την ώρα ο τεχνικός της ομάδας, Αργύρης Γιαννίκης, έκανε δηλώσεις αλλά ούτως ή άλλως η δυσαρέσκεια του κ. Μελισσανίδη είχε να κάνει αποκλειστικά με τους ποδοσφαιριστές.

