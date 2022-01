Παράξενα

Μαγνησία: Πέθανε 37χρονος ενώ οδηγούσε, με το παιδί του στη νταλίκα

Άφησε την τελευταία του πνοή, πάνω στο τιμόνι, ενώ το φορτηγό εξετράπη.Σε σοκ βρίσκεται το ανήλικο παιδί του 37χρονου.

Θλίψη προκάλεσε η είδηση για τον θάνατο ενός 37χρονου οδηγού φορτηγού από την Αθήνα, ενώ οδηγούσε κοντά σε χωριό στη Μαγνησία.

Ο 37χρονος οδηγούσε την Κυριακή το βράδυ στην ΠΑΘΕ (Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), στο ύψος της Σούρπης και από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, άφησε την τελευταία του πνοή, πάνω στο τιμόνι, ενώ το φορτηγό εξετράπη.

Σε σοκ βρίσκεται το ανήλικο παιδί του 37χρονου, που βρισκόταν στην καμπίνα του φορτηγού, συνοδεύοντας τον πατέρα του.

Τα αίτια θανάτου διερευνώνται.

Πηγή: magnesianews

