Κακοκαιρία: Χιόνια και στην Αττική και τσουχτερό κρύο

Έρχονται δυο ψυχρές εισβολές την επόμενη εβδομάδα, τσουχτερό κρύο και χιόνια ακόμη και στα πεδινά.

Η κάθοδος των ψυχρών αερίων μαζών προς τη χώρα μας, η οποία ξεκίνησε με την κακοκαιρία Διομήδης (10-12/01/2022), αναμένεται να συνεχιστεί κατά κύματα και κατά τη διάρκεια της νέας εβδομάδας, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Μάλιστα αυξημένες είναι οι πιθανότητες, ώστε η ψυχρή εισβολή που θα εκδηλωθεί το Σαββατοκύριακο 22-23/01, να είναι η εντονότερη, καθώς θα μεταφέρει θαλάσσιες πολικές αέριες μάζες.

Αναλυτικότερα, την Κυριακή 16/01 έλαβε χώρα η πρώτη από μια νέα σειρά ψυχρών εισβολών, η οποία ήταν ξηρή και δε συνοδεύτηκε από φαινόμενα. Το διήμερο Τρίτη 18/01 - Τετάρτη 19/01 θα ακολουθήσει μια δεύτερη ψυχρή εισβολή, ελαφρώς ισχυρότερη, η οποία θα δώσει πρόσκαιρα φαινόμενα στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα, μεταξύ των οποίων παροδικές χιονοπτώσεις σε περιοχές της Εύβοιας και της Ανατολικής Στερεάς με σχετικά χαμηλό υψόμετρο. Τέλος από το Σάββατο 22/01 ενδέχεται να εκδηλωθεί μια τρίτη, ακόμα ισχυρότερη ψυχρή εισβολή η οποία εμφανίζει αυξημένες πιθανότητες να δώσει χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινά τμήματα.

Ποιος είναι όμως ο λόγος που η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αυτού του τύπου παρουσιάζει εμμονή; Η απάντηση βρίσκεται 10 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης και στην κίνηση του αεροχειμάρου. Ο αεροχείμαρος είναι ένα ισχυρό ρεύμα αέρα σε ύψος περίπου 10 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης με κίνηση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Η κίνηση του αεροχειμάρου καθορίζει την δημιουργία και τη κίνηση των βαρομετρικών συστημάτων.

Τις τελευταίες ημέρες ο πολικός αεροχείμαρος, κατευθυνόμενος από τον Καναδά προς την Ευρώπη, έχει εκτοπιστεί βορειότερα από την μέση κλιματική του θέση στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη πεδίου υψηλών πιέσεων στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, όπου επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, ανομβρία και κατά διαστήματα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Ανατολικότερα ωστόσο, στην περιοχή της Σκανδιναβίας και της Δυτικής Ρωσίας, ο αεροχείμαρος στρέφεται προς νότο, μεταφέροντας ψυχρές αέριες μάζες κατά κύματα νοτιότερα, μοτίβο που αναμένεται να διατηρηθεί.

