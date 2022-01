Τοπικά Νέα

Καβάλα: Νεκρή γυναίκα στο λιμάνι της Κεραμωτής

Τα ίχνη της άτυχης γυναίκας είχαν χαθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Σε 38χρονη αλλοδαπή ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής σε θαλάσσια περιοχή του λιμένα της Κεραμωτής.

Στελέχη της τοπικής λιμενικής Αρχής ανέσυραν τη σορό και τη μετέφεραν στο Νοσοκομείο της Καβάλας, όπου ακολούθησε η διαδικασία της ταυτοποίησης. Τα ίχνη της γυναίκας αγνοούταν τα προηγούμενα 24ωρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Όπως ανακοινώθηκε, προανάκριση για τις συνθήκες θανάτου διενεργεί το Β' Λιμενικό Τμήμα Κεραμωτής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας.

