Πολιτική

Πρόστιμο 100 ευρώ - Γεωργαντάς: Καμία παρακράτηση από μισθό ή σύνταξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευκρινίσεις για τα πρόστιμα σε ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών. Αναλυτικά οι εξαιρέσεις.



Διευκρινίσεις για το διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ που επιβάλλεται από σήμερα σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών, έδωσε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς.

Όπως είπε το πρόστιμο θα επιβληθεί σε όσους πολίτες άνω των 60 ετών μέχρι τις 16 Ιανουαρίου δεν είχαν ξεκινήσει τον εμβολιασμό τους. Εξαιρούνται όσοι έχουν νοσήσει, ωστόσο μετά 90 ημέρες από την νόσηση πρέπει να κάνουν το εμβόλιο.

Ξεκαθάρισε ακόμα ότι αν κάποιος εμβολιαστεί μέσα στον Ιανουάριο θα πληρώσει πρόστιμο 50 ευρώ.

Επίσης, όσοι έχουν κάνει αίτηση στις τριμελείς επιτροπές σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια. για να εξαιρεθούν από τον εμβολιασμό για λόγους υγείας. Την αίτηση υποβάλει ο γιατρός τους. Στις περιπτώσεις που η αίτηση δεν γίνει δεκτή, θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού για εμβολιασμό μέχρι τις 28 Ιανουαρίου.

Εξαιρούνται ακόμα όσοι έχουν κάνει αίτηση εμβολιασμού κατ' οίκον και δεν έχει γίνει ακόμη εμβολιασμός. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργαντά 15.000 έχουν κάνει αίτηση και δεν έχουν εμβολιαστεί. Αυτοί εξαιρούνται από το πρόστιμο, σημείωσε.

Αν κάποιος έχει εμβολιαστεί στο εξωτερικό στις 60 χώρες που αναγνωρίζεται το πιστοποιητικό τους στην Ελλάδα, θα μπορούν να καταχωρηθούν μέσα στην πλατφόρμα anagnorisi.emvolio.gov.gr

Ο κ. Γεωργαντάς ξεκαθάρισε ότι το πρόστιμο επιβάλλεται σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί καθόλου. Για τους υπόλοιπους που είναι μερικώς εμβολιασμένοι, απλώς λήγει το πιστοποιητικό τους.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τόνισε ότι τα έσοδα από τα πρόστιμα θα πάνε στο σύστημα υγείας και υπογράμμισε ότι δεν θα γίνει καμία παρακράτηση από μισθό ή συνταξη. Το πρόστιμο θα βεβαιώνεται από την ΑΑΔΕ, τόνισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Τζώρτζης Μονογυιός – Κούγιας: Περίεργο τροχαίο, ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα

AEK: “Γκάζια” Μελισσανίδη στους παίκτες

Σεισμός στην Ρόδο