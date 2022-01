Κοινωνία

Αργυρούπολη: Συγκλονίζει η κόρη του άνδρα που ξυλοκόπησε την σύντροφό του

Συγκλονίζει με ανάρτησή της η κοπέλα. Τι είπε στον ΑΝΤ1 φίλη της. Χαροπαλεύει η γυναίκα που χτυπήθηκε βάναυσα από τον σύντροφό της.



Σοκ έχει προκαλέσει η αποκάλυψε ότι ένας 45χρονος στην Αργυρούπολη χτύπησε τη σύντροφό του με τέτοια μανία που την έστειλε στο νοσοκομείο να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.



Ήταν την περασμένη όταν αποκαλύφθηκε πως ένας άνδρας στην Αργυρούπολη χτύπησε τη σύντροφό του τόσο πολύ, που η γυναίκα μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένη στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζει η ανάρτηση της κόρης του στο Instagram. Ανεβάζοντας μια φωτογραφία του πατέρα της, το νεαρό κορίτσι δεν έκρυψε τα όσα νιώθει για τη συμπεριφορά του. «Ντρέπομαι πολύ που αυτός ο άνθρωπος είναι πατέρας μου, ελπίζω να σαπίσεις στη φυλακή», έγραψε στην ανάρτησή της.





Κάτω από τη φωτογραφία, μάλιστα, υπάρχει το μήνυμα: «Κοινοποιήστε παντού για να βρεθεί! Αυτό είναι το σκουπίδι της Αργυρούπολης που χτύπησε τη σύντροφό του, χαροπαλεύει η γυναίκα με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κινείται με όχημα KIA χρώματος ασημί».

Φίλη της κόρης του μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα". Συγκεκριμένα είπε πως “δεν είχαν καλές σχέσεις. Όταν η κοπέλα έκανε παρέα με μία άλλη που κάπνιζε, πήγε τη βρήκε και της φώναζε. Ξέρω ότι γενικά δεν τον ήθελε, γι’ αυτό επέλεξε να μείνει με τη μαμά της και όχι με τον μπαμπά της“.





