Κοινωνία

Ομαδικός βιασμός στη Θεσσαλονίκη: Αποκαλύψεις “βόμβα” από τον Ηλία Γκιώνη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση του ακτιβιστή στη μήνυση εναντίον του και οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο της υπόθεσης βιασμού στη Θεσσαλονίκη

Τεράστιες διαστάσεις έχει πλέον πάρει η υπόθεση βιασμού της 24χρονης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Μετά τις καταγγελίες της κοπέλας ο εισαγγελέας έχει ξεκινήσει μεγάλη έρευνα για κύκλωμα μαστροπείας που εκμεταλλεύεται νεαρές κοπέλες, ξεκαθαρίζεται ωστόσο ότι η 24χρονη καταγγέλλουσα δεν ανήκε στις κοπέλες που είχαν μπει στο κύκλωμα.

Ζωντανά στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό» μίλησε τη Δευτέρα ο Ηλίας Γκιώνης, με αφορμή τον σάλο που έχει προκληθεί τα τελευταία 24ωρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον βιασμό 24χρονης κοπέλας στην Θεσσαλονίκη.

Ο Ηλίας Γκιώνης, ο ακτιβιστής που ξεκίνησε τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης της σεξουαλικής κακοποίησης αναφέρθηκε στη μήνυση εναντίον του και τις απειλές που υποστηρίζει ότι δέχεται για τη ζωή του.

«Εγώ ενημερώθηκα για αυτή τη μήνυση από τα Μέσα. Δε μου έχει παραδοθεί ακόμα. Φαντάζομαι υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη. Αν και εφόσον λάβω κάποια έγγραφα, θα ενημερώσω το κοινό. Προς το παρόν δεν έχω λάβει κάτι. Δεν κρύβομαι. Προφανώς αφού το αυτόφωρο κρατάει δύο μέρες, φρόντισα να είμαι κάπου προφυλαγμένος. Το τελευταίο που με απασχολεί είναι το αυτόφωρο ή αν ισχύει η μήνυση γιατί το ‘χω ξαναπεράσει στο παρελθόν.

Το κυριότερο που με απασχολεί είναι η ασφάλειά μου και η ασφάλεια των θυμάτων. Δέχομαι απειλές γενικού περιεχομένου. Δεν θέλω να το πλατιάσω. Δε φοβάμαι και θα το αποδείξω. Για μένα αυτό το πράγμα δεν έχει να κάνει με μένα και τον κόσμο. Ξεκινάει από την κοπέλα που βιάστηκε και για όλα τα υπόλοιπα θύματα που με εμπιστεύτηκαν» είπε αρχικά ο Ηλίας Γκιώνης.

Παράλληλα, ο ακτιβιστής αποκάλυψε ότι έχει συλλέξει ονόματα που εμπλέκονται και είναι από διάφορους κλάδους. «Υπάρχουν θέματα που ανήκουν στον αθλητισμό, στην πυγμαχία, υπάρχουν άτομα από ριάλιτι και το μεγάλο κεφάλι είναι επιχειρηματίες που έχουν χρήματα και άκρες να το στηρίξουν αυτό. Οι κοπέλες που μου έδωσαν τα στοιχεία, λαμβάνουν και αυτές μηνύματα. Υπάρχουν κοπέλες που φοβούνται για τη ζωή τους κι εγώ έχω δημοσιοποιήσει από αυτά που έχω λάβει το 1/10».

Ο Ηλίας Γκιώνης τόνισε ότι δεν έχει κληθεί από τις Αρχές. «Και να μου ζητήσουν δεν ξέρω ποιον να εμπιστευτώ από την ελληνική αστυνομία γιατί με την έρευνα που έχω κάνει έχω καταλήξει ότι υπάρχουν άτομα που καλύπτουν τους κυρίους αυτούς. Όλο αυτό το κύκλωμα εμπλέκει μέσα και ονόματα πολιτικών, τα οποία είναι τεράστια και όπως με ενημερώνουν οι δημοσιογράφοι σύντομα θα βγουν στο προσκήνιο» δήλωσε ο Ηλίας Γκιώνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεογέννητο πέθανε από κορονοϊό στο Κατάρ

Μαγνησία: Πέθανε 37χρονος ενώ οδηγούσε, με το παιδί του στη νταλίκα

Η κακοκαιρία “Διομήδης” συνεχίζεται: Χιόνια και στην Αττική και τσουχτερό κρύο