Πολιτική

Οικονόμου - Πανεπιστημιακή Αστυνομία: ξεκίνησε η εκπαίδευση των ειδικών φρουρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ξεκίνησε η εκπαίδευση των 400 ειδικών φρουρών που θα στελεχώσουν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, λίγες ημέρες μετά την επίθεση που δέχτηκε καθηγητής στην ΑΣΟΕΕ.

Την ανακοίνωση έκανε μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter ο Γιάννης Οικονόμου.

Οι ειδικοί φρουροί που θα εκπαιδευτούν μεταξύ άλλων στους τομείς της νομικής επιστήμης, της κοινωνικής και ηθικής αγωγής, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της φυσικής αγωγής, αυτοάμυνας - αυτοπροστασίας.

Δεν θα φέρουν όπλα αλλά, σύμφωνα με το υπουργείο, θα φέρουν μόνο εξοπλισμό αυτοπροστασίας.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος:

«Ξεκινά σήμερα η εκπαίδευση των 400 Ειδικών Φρουρών που θα στελεχώσουν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Σε 4 μήνες θα είναι έτοιμοι να αναλάβουν καθήκοντα. Με σχέδιο η κυβέρνηση απαντά στο αίτημα της κοινωνίας για ανοιχτά & ασφαλή Πανεπιστήμια».

Ξεκινά σήμερα η εκπαίδευση των 400 Ειδικών Φρουρών που θα στελεχώσουν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Σε 4 μήνες θα είναι έτοιμοι να αναλάβουν καθήκοντα. #Με_σχέδιο η #Κυβέρνηση απαντά στο αίτημα της κοινωνίας για ανοιχτά & ασφαλή Πανεπιστήμια.@theodorikakosp — Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) January 17, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Αργυρούπολη: Συγκλονίζει η κόρη του άνδρα που ξυλοκόπησε την σύντροφό του

Η κακοκαιρία “Διομήδης” συνεχίζεται: Χιόνια και στην Αττική και τσουχτερό κρύο

Τζόκοβιτς: Στο... Ντουμπάι μετά την Αυστραλία