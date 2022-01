“Το Πρωινό”: Η απάντηση Παγώνη στον Γονίδη που τη χαρακτηρίζει γραφική (βίντεο)

Life

Τι απαντά η Ματίνα Παγώνη στα όσα έγραψε Σταμάτης Γονίδης σε ανάρτησή του στα social media.

Η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" και ρωτήθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα για την ανάρτηση του Σταμάτη Γονίδη, στην οποία τη χαρακτήριζε γραφική.

Ο λαϊκός τραγουδιστής έγραψε χαρακτηριστικά στη σελίδα του στο facebook:

«Φίλοι μου είναι να γελάς και να κλαις μαζί… Ένα είναι σίγουρο ότι σε λίγα χρόνια θα απορούμε πως ανεχτήκαμε να μας συμβουλεύουν για την υγεία μας κάποιοι γραφικοί τύποι όπως Βασιλακόπουλος, Παγώνη… Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό; Μήπως θέλουν να μας τρελάνουν; Μήπως μας έχουν δει ότι έχουμε ίδιο επίπεδο με αυτούς; Ρε τι ζούμε!».

«Το επίπεδο του καθενός έχει κριθεί. Ο κ. Γονίδης δεν είναι γιατρός, δε μπορεί να αποφασίσει για ιατρικά πράγματα και δεν πρέπει να επηρεάζει και τους υπόλοιπους αν θέλει να τον σέβονται, γιατί διαφορετικά υποβαθμίζεται ο ίδιος. Καθόλου δεν με ενόχλησε που με κάλεσε γραφική. Ούτε ασχολήθηκα, ειλικρινά σας μιλάω» είπε χαρακτηριστικά η Ματίνα Παγώνη.

