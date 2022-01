Κοινωνία

Τζώρτζης Μονογυιός: Στη Μύκονο η κηδεία του - Η σύζυγός του δεν ξέρει ότι είναι νεκρός

Σε βαρύ πένθος η οικογένεια του 45χρονου επιχειρηματία. Με βαριά τραύματα νοσηλεύεται η σύζυγός του Αθηνά Κοντοπάνου.

Στη γενέτειρά του, τη Μύκονο θα τελεστεί αύριο, Τρίτη (18/01) η κηδεία του Τζώρτζη Μονογυιού, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε στη Βούλα.

Δυστυχώς αυτό το "τελευταίο αντίο" δεν θα μπορέσει να του πει η σύζυγός του Αθηνά Κοντοπάνου καθώς νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη στο Γενικό Κρατικό Νίκας και δεν γνωρίζει ακόμα για τον θάνατό του, όπως έκανε γνωστό ο Αλέξης Κούγιας μιλώντας στο "Πρωινό".

«Πιθανότατα θα είμαι εγώ ο συνήγορος της Αθηνάς. Η Αθηνά είναι πολύ άσχημα, έχει πολλαπλά κατάγματα σε ένα πολύ ευαίσθητο μέρος του ποδιού που είναι κοντά στον αστράγαλο. Είναι συνεχώς με ηρεμιστικά χάπια και δεν γνωρίζει σχεδόν τίποτα. Από όσο γνωρίζω, δεν έχει μάθει για την απώλεια του συζύγου της. Νομίζει ότι είναι στο Ασκληπιείο Βούλας» είπε.

Παράλληλα, ο γνωστός ποινικολόγος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός για το πώς προκλήθηκε το δυστύχημα. "Ψάχνουμε αν υπήρχε βλάβη και σε τι οφείλετε η ανάφλεξη του που πολυτελούς αυτοκινήτου", δήλωσε.

