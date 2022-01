Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεάν rapid test: αύξηση σημείων με συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκαν σε όλη την χώρα τα σταθερά σημεία, στα οποία μπορούν οι πολίτες να υποβάλλονται σε δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο.



Σε 325 ανέρχονται πλέον σε όλη τη χώρα τα σταθερά σημεία, στα οποία μπορούν οι πολίτες να υποβάλλονται σε δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο με rapid test, μετά από συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο αριθμός των σταθερών σημείων αυξήθηκε με τη προσθήκη νέων σημείων, που θα λειτουργούν με τη συνδρομή του Ελληνικού Στρατού.

Η σχετική λίστα έχει αναρτηθεί στο site του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2022/01/komy_stathera_simeia.pdf), ώστε να ενημερώνονται γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί για τα σημεία που μπορούν να κάνουν δωρεάν επιβεβαιωτικά τεστ, καθώς και τα αναγκαία τεστ για την τήρηση του πρωτοκόλλου, όσον αφορά τις στενές επαφές των κρουσμάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομαδικός βιασμός στη Θεσσαλονίκη: Αποκαλύψεις “βόμβα” από τον Ηλία Γκιώνη (βίντεο)

Νεογέννητο πέθανε από κορονοϊό στο Κατάρ

Η κακοκαιρία “Διομήδης” συνεχίζεται: Χιόνια και στην Αττική και τσουχτερό κρύο