Ζώδια

Πανσέληνος στον Καρκίνο: Τα ζώδια που πρέπει να προσέξουν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα φέρει στα ζώδια η πρώτη πανσέληνος του 2022. Ο "ρόλος" του Ποσειδώνα. Αστρολογικές προβλέψεις από τη Λίτσα Πατέρα.

"Έχω πολλά καλά και όχι καλά να σας πω. Αλλά θα αρχίσω με τα καλά", είπε η Λίτσα Πατέρα, ξεκινώντας την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε η αστρολόγος της εκπομπής, "από τις επόμενες μέρες ο Ουρανός, ο οποίος φέρνει όλα τα απρόσμενα που είναι στον Ταύρο, κάνει ωραία όψη με την Αφροδίτη μέχρι το τέλους του μήνα που σημαίνει ότι θα υπάρξουν πολλές συναντήσεις, πολλές γνωριμίες, ακόμα και σε οικονομικά θέματα μπορεί να ακούσουμε καλά".

Ωστόσο σήμερα πραγματοποιείται η Πανσέληνος στον Καρκίνο με τη συμμετοχή του Πλούτωνα φέρνοντας στην επιφάνεια θέματα που αφορούν τη συναισθηματική μας ασφάλεια, ενώ σηματοδοτεί εξελίξεις και σε κοσμικό επίπεδο

Ιδαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι όσοι έχουν πλανήτες ή είναι Καρκίνοι, Ζυγοί, Αιγόκεροι και Κριοί, τόνισε η Λίτσα Πατέρα. Τέλος μπορεί να ακούσουμε πολλά για πρόσωπα κύρους.

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε στις ημερήσιες αστρολογικές προβλέψεις της.

Παρακολουθήστε την ενότητα με τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Η κακοκαιρία “Διομήδης” συνεχίζεται: Χιόνια και στην Αττική και τσουχτερό κρύο

Νεογέννητο πέθανε από κορονοϊό στο Κατάρ

Μαγνησία: Πέθανε 37χρονος ενώ οδηγούσε, με το παιδί του στη νταλίκα