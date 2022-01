Πολιτική

Πλεύρης για μέτρα: η χαλάρωση ξεκινά από την Εστίαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Παράθυρο" Πλεύρη για χαλάρωση των μέτρων από την άλλη εβδομάδα. Αυτά τα δύο θα αρθούν πρώτα. Τι είπε για πρόστιμο των 100 στους άνω των 60 ετών.

«Παράθυρο» για χαλάρωση των μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ για τον περιορισμό της μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊού, άφησε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση στον αριθμό των κρουσμάτων.

Ειδικότερα, ο κ. Πλεύρης δήλωσε στα "Παραπολιτικά", ότι εντός της εβδομάδας θα συνεδριάσει η επιτροπή των ειδικών που θα εξετάσει την επιδημιολογική εικόνα της χώρας και πως η αρχή ενδέχεται να γίνει με τη μουσική στην εστίαση και τη χωρητικότητα στα γήπεδα, πιθανότατα από την επόμενη εβδομάδα.

Σχετικά με το διοικητικό πρόστιμο των 100 ευρώ στους άνω των 60 ετών που αρνούνται να εμβολιαστούν, ο υπουργός ανέφερε ότι από τις 530 με 550 χιλιάδες ανεμβολίαστους της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας έχουν εμβολιαστεί 230.000 πολίτες, ενώ κάλεσε τους 300.000 πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί να το πράξουν άμεσα.

Ο υπουργός Υγείας, εξήγησε ότι γίνεται διασταύρωση με τα ΑΜΚΑ των πολιτών και θα οριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των ανεμβολίαστων στους οποίους θα επιβληθεί το διοικητικό πρόστιμο.

Ειδήσεις σήμερα:

Η κακοκαιρία “Διομήδης” συνεχίζεται: Χιόνια και στην Αττική και τσουχτερό κρύο

Μαγνησία: Πέθανε 37χρονος ενώ οδηγούσε, με το παιδί του στη νταλίκα

Πανσέληνος στον Καρκίνο: Τα ζώδια που πρέπει να προσέξουν (βίντεο)