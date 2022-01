Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μπουρλά: Σύντομα θα πάρουμε τις ζωές μας πίσω

Εξαιρετικά σημαντικά όσα είπε για την πανδημία του κορονοϊού, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer.

Ο νέος κορονοϊός θα συνεχίσει να κυκλοφορεί για πολλά ακόμη χρόνια, αλλά το τρέχον κύμα πρέπει να είναι το τελευταίο που χρειάζεται να οδηγήσει σε περιορισμούς, δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, μιλώντας στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFM TV.

Το εμβόλιο κατά της COVID-19 είναι "ασφαλές και αποτελεσματικό" για τα παιδιά, σημείωσε επίσης ο Μπουρλά.

Η Pfizer καταρτίζει σχέδιο επενδύσεων ύψους 520 εκατομμυρίων ευρώ στη Γαλλία για περίοδο πέντε ετών, για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της COVID-19, πρόσθεσε εξάλλου ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Η Pfizer συμπράττει με την γαλλική εταιρεία Novasep για την ανάπτυξη θεραπείας με χάπια κατά της COVID-19, επισήμανε ο ίδιος.

Ακόμη, ο κ. Μπουρλά μίλησε επίσης και στην εφημερίδα "Le Figaro" και υποστήριξε ότι είμαστε σε καλή θέση να πάρουμε σύντομα την ζωή μας πίσω την Άνοιξη.

