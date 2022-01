Πολιτική

Κορονοϊός - Οικονόμου: Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πτώση των κρουσμάτων

Τι είπε για το άνοιγμα των σχολείων, τα μέτρα στήριξης στις επιχειρήσεις και την κατάσταση στο ΕΣΥ. "Πυρά" σε ΣΥΡΙΖΑ και Πολάκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, πραγματοποίησε το μεσημέρι της Δευτέρας, την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε για την πορεία της πανδημίας στη χώρα, τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών αλλά και για τα όσα έχουν συμβεί με τον Παύλο Πολάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Προχωράμε με σχέδιο διασφαλίζοντας στο μέγιστο δυνατό την δημόσια υγεία, αλλά και την κοινωνικοοικονομική ζωή» τόνισε σχετικά με την πορεία της πανδημίας, στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο briefing των πολιτικών συντακτών ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. Τόνισε, δε πως τις τελευταίες ημέρες διαπιστώνεται μία απότομη πτώση των κρουσμάτων, γεγονός, που όπως είπε προκαλεί μία συγκρατημένη αισιοδοξία. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η πορεία της πανδημίας παραμένει αβέβαια, ενώ γνωστοποίησε πως παρατηρείται μια μετατόπιση των κρουσμάτων προς μεγαλύτερες ηλικίες, εξ ου και σημείωσε πως οι επόμενες ημέρες κρίνονται ως ιδιαίτερα καθοριστικές, ενώ η ταυτόχρονη παρουσία των μεταλλάξεων «Όμικρον» και «Δέλτα» συντηρεί την πίεση στο ΕΣΥ.

Σε ό,τι αφορά την απόφαση κυβέρνησης και ειδικών για την έγκαιρη επανέναρξη των σχολείων μετά και την παράθεση των σχετικών στοιχείων της πρώτης εβδομάδας, ο κ. Οικονόμου επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Εάν η κυβέρνηση υιοθετούσε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για κλειστά σχολεία τότε 31.000 κρούσματα θα κυκλοφορούσαν ανεξέλεγκτα στην κοινότητα. Φαίνεται ανάγλυφα λοιπόν για μία ακόμη φορά η ελαφρότητα και η έλλειψη μελέτης όλων όσων ο ΣΥΡΙΖΑ κατά καιρούς εμφανίζει ως προτάσεις ή λύσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των συνεπειών της».

Στο μέτωπο των μέτρων στήριξης υπέρ εργαζομένων, επιχειρήσεων και ανέργων εν καιρώ πανδημίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, υπενθύμισε πως έχουν ήδη δοθεί παραπάνω από 43 δισ. ευρώ και επαναβεβαίωσε «πως και τώρα ισχύει η δέσμευση μας να σταθούμε στο πλευρό των ανθρώπων, που πλήττονται, εξαντλώντας τα περιθώρια, που έχουμε».

Σε ό,τι αφορά στο θέμα της ενεργειακής κρίσης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ επικαλέστηκε την δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την παροχή στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κρίση στην αγορά ενέργειας.

Εν τω μεταξύ σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα για την κάλυψη, που όπως είπε, παρέχει στις επιθέσεις, που εξαπολύει ο βουλευτής του κόμματος, Παύλου Πολάκη κατά της Δικαιοσύνης, εξαπέλυσε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Δημιουργείται μείζον ζήτημα Δημοκρατίας από τις απειλές Πολάκη κατά της Δικαιοσύνης και από την ταύτιση του κ. Τσίπρα. Οι απαράδεκτοι και ανυπόστατοι ισχυρισμοί του κ. Τσίπρα προσβάλλουν το Σύνταγμα και την Δημοκρατία της χώρας μας. Θεωρεί ο κ. Τσίπρας πως ο 'Αρειος Πάγος υποκινείται και δεν λειτουργεί ανεξάρτητα; Εμπιστεύεται ή όχι την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης; Η επίθεση του κ. Τσίπρα στους θεσμούς της Ελληνικής Πολιτείας δε συμβαίνει για πρώτη φορά και πολύ φοβάμαι, ούτε και για τελευταία. Και αυτό γιατί αποτελεί ένα δομικό μέρος της γενικότερης στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνες τώρα η αξιωματική αντιπολίτευση εγκλωβισμένη σε σχήματα και λογικές ξεπερασμένων εποχών προκειμένου να βγει από την πολιτική της αφάνεια άλλοτε καταστροφολογεί ασύστολα, άλλοτε διακινεί μύθους και άλλοτε στο όνομα μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και προσωπικών ταυτίσεων βάλλει έναντι των θεσμών και τους υπονομεύει. Κοινός παρανομαστής όλων αυτών των επιλογών είναι η επένδυση στον διχασμό. Σε αυτήν του την επιλογή ο κ. Τσίπρας μαζί με τον κ. Πολάκη ήταν και παραμένουν μόνοι απέναντι στην συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Η κυβέρνηση με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και κυρίως την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης πορεύεται στον 21ο αιώνα διασφαλίζοντας το Κράτος και τους πολίτες σε ένα περιβάλλον μεγάλων διεθνών κρίσεων».

Τέλος, ο Γιάννης Οικονόμου ξεκίνησε τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης για την απώλεια ενός σπουδαίου Έλληνα καλλιτέχνη, του Αλέκου Φασιανού, ο οποίος με το έργο, την αισθητική, αλλά και την υποδειγματική συμπεριφορά του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών:

«Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του Πρωθυπουργού και της Ελληνικής Κυβέρνησης για την απώλεια ενός σπουδαίου Έλληνα καλλιτέχνη του Αλέκου Φασιανού που με το έργο, την αισθητική, αλλά και την υποδειγματική συμπεριφορά του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Τα συλλυπητήριά μας στη σύζυγο, τα παιδιά του και στους δικούς του ανθρώπους.

Για το άνοιγμα των σχολείων

Συμπληρώνεται σήμερα μια εβδομάδα από την επαναλειτουργία των σχολείων και τα στοιχεία δεν επιτρέπουν αμφιβολίες και παρερμηνείες, ούτε για την ορθότητα της απόφασης, ούτε για τη δικαίωση της προσπάθειας που καταβλήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Υγείας και τους Δήμους προκειμένου να έχουμε δια ζώσης λειτουργιά της εκπαίδευσης.

Τη περασμένη Δευτέρα -πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των σχολείων- ανιχνεύτηκαν περίπου 15 χιλ. κρούσματα, την Τρίτη 9,5 χιλ. και την Πέμπτη 6,5 χιλ.. Συνολικά, δηλαδή, την πρώτη εβδομάδα εντοπίστηκαν 31.000 κρούσματα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ μέχρι και την Παρασκευή από τα 80.000 τμήματα που λειτουργούν στη χώρα, ήταν κλειστά λόγω κρουσμάτων μαθητών μόλις τρία.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν πρώτ’ απ’ όλα ότι το σχολικό περιβάλλον είναι ασφαλέστερο για τους μαθητές και τον κοινωνικό τους κύκλο. Όταν τα σχολεία ήταν κλειστά είχαμε 15.000 κρούσματα σε παιδιά και λίγες μέρες μετά το άνοιγμά τους είχαμε 6.500. Και δεύτερον, αποδεικνύεται ότι με την εφαρμογή των συγκεκριμένων πρωτοκόλλων προστατεύεται όχι μόνο η εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και γενικότερα το κοινωνικό σύνολο. Αν η Κυβέρνηση υιοθετούσε την πρόταση της Αντιπολίτευσης για κλειστά σχολεία, τότε τουλάχιστον 31.000 άτομα θα κυκλοφορούσαν ανέμελα, προκαλώντας πολλαπλάσια κρούσματα στις οικογένειές τους και κατ’ επέκταση στην κοινότητα.

Φαίνεται ανάγλυφα για άλλη μια φορά η ελαφρότητα και η έλλειψη μελέτης των όσων ο ΣΥΡΙΖΑ κατά καιρούς εμφανίζει ως προτάσεις ή λύσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των συνεπειών της. Όπως και τον Σεπτέμβριο, έτσι και τώρα αποδείχθηκε περίτρανα με πόση επιστημοσύνη και σεβασμό στη νεολαία, τους εκπαιδευτικούς και την ευρύτερη κοινωνία σχεδιάσαμε τη δια ζώσης λειτουργία της εκπαίδευσης. Προχωράμε με σχέδιο, διασφαλίζοντας στο μέγιστο δυνατό την δημόσια υγεία, αλλά και την κοινωνικο-οικονομική ζωή.

Για την επιδημιολογική κατάσταση και την πίεση στο Ε.Σ.Υ.

Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώνεται μια απότομη πτώση των καταγεγραμμένων κρουσμάτων, γεγονός που προκαλεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Η εξέλιξη, ωστόσο, της πανδημίας παραμένει αβέβαιη εξαιτίας των πολλών ασυμπτωματικών φορέων και της δυναμικής του ιού. Διαπιστώνεται ταυτόχρονα μια σημαντική μετακίνηση των νέων κρουσμάτων στις μεγαλύτερες ηλικίες. Και γι’ αυτό οι επόμενες μέρες κρίνονται από τους ειδικούς ως ιδιαίτερα καθοριστικές.

Παράλληλα, η ταυτόχρονη παρουσία των δύο μεταλλάξεων -της «Ο» και της «Δ»- συντηρεί την αυξημένη πίεση στο Ε.Σ.Υ. κυρίως σε απλές κλίνες νοσηλείας, αλλά όχι μόνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ η διασπορά της «Ο» στην κοινότητα είναι πάνω από 80%, οι μισές από τις νοσηλείες προέρχονται από τη μετάλλαξη «Δ», η οποία προκαλεί βαρύτερη νόσηση και ασκεί μεγαλύτερη πίεση στις Μ.Ε.Θ..

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία που έρχονται από τα νοσοκομεία μας δείχνουν ότι 7 στους 10 νοσηλευόμενους είναι ηλικίας άνω των 55 ετών και οι περισσότεροι από 85% των ασθενών που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής είναι ανεμβολίαστοι.

Επιβάλλεται, κατ’ επέκταση, σχολαστική τήρηση των μέτρων προστασίας και ακόμη γρηγορότερη αύξηση -ιδίως στις μεγαλύτερες ηλικίες- της εμβολιαστικής κάλυψης. Σε αυτήν την κατεύθυνση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το Υπουργείο Υγείας και συνολικά η Κυβέρνηση συνεχίζουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το 90%, οι εννέα στους δέκα συμπολίτες μας άνω των 60 ετών, έχουν πλέον εμβολιαστεί. Σχεδόν οι μισοί από όσους παρέμεναν ανεμβολίαστοι όταν ανακοινώθηκε η υποχρεωτικότητα έκαναν -στο μεσοδιάστημα αυτό- την επιλογή να εμβολιαστούν. Σε όσους παραμένουν ακόμη επιφυλακτικοί απευθύνουμε πρόσκληση να κάνουν την ίδια επιλογή το ταχύτερο δυνατό. Όχι μόνο για να γλιτώσουν το πρόστιμο, αλλά κυρίως για να θωρακιστούν απέναντι στη βαριά νόσηση. Αυτός, άλλωστε, ήταν ο στόχος της υποχρεωτικότητας και αυτό επιδιώκουμε. Η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού είναι μέσο ατομικής και συλλογικής προστασίας.

Σε κάθε περίπτωση, καθώς έληξε η προθεσμία για τον εμβολιασμό τους, ο νόμος θα εφαρμοστεί στο ακέραιο. Διότι υποχρεωτικότητα χωρίς συνέπειες για όσους την αγνοούν θα σήμαινε εμπαιγμό για όσους ανταποκρίθηκαν και μετέχουν ενεργά στο χτίσιμο της γραμμής άμυνας απέναντι στην πανδημία. Προαιρετική υποχρεωτικότητα δεν υπάρχει και για αυτό ο νόμος -όπως είπα και προηγουμένως- θα εφαρμοστεί στο απόλυτο. Θέλω να διευκρινίσω πάντως ότι:

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση όσοι λάβουν έγκριση εξαίρεσης για λόγους υγείας.

Δεν θα επιβληθεί πρόστιμο στους συμπολίτες μας που έχουν υποβάλει -λόγω σοβαρού προβλήματος- αίτηση εμβολιασμού κατ’ οίκον και αναμένουν την πραγματοποίησή του.

Οι πολίτες που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους στο εξωτερικό θα πρέπει να προχωρούν σε σχετική καταχώρηση εφόσον έχουν εμβολιαστεί σε χώρα της Ε.Ε. ή σε κάποια από τις 33 χώρες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό, είτε -και αυτό ισχύει για κάθε περίπτωση- στα ΚΕΠ.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών που έχουν συμπληρώσει 7 μήνες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους με τα διδοσικά εμβόλια ή 3 μήνες από τον εμβολιασμό με το μονοδοσικό εμβόλιο, θα πρέπει να έχουν κάνει την αναμνηστική δόση. Σε διαφορετική περίπτωση θα λήγει το πιστοποιητικό εμβολιασμού που έχουν και θα χάνουν όλα τα προνόμια των εμβολιασμένων.

Για τα μέτρα στήριξης απέναντι στις συνέπειες της πανδημίας και της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης

Η Κυβέρνησή μας από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα έχει στηρίξει εργαζόμενους, επιχειρήσεις και ανέργους με μέτρα που ξεπερνούν τα 43 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα ιλιγγιώδες ποσό που κράτησε όρθιο τον παραγωγικό ιστό της χώρας και δεν επέτρεψε την εμφάνιση διαλυτικών φαινομένων στον κοινωνικό ιστό. Επίσης, απέτρεψε τον κίνδυνο λουκέτων και έξαρσης της ανεργίας και συνέβαλε αποφασιστικά στη δημιουργία περισσότερων επιχειρήσεων και περισσότερων θέσεων εργασίας.

Όπως και στις προηγούμενες φάσεις, έτσι και τώρα ισχύει η δέσμευσή μας να σταθούμε έμπρακτα στο πλευρό των ανθρώπων που πλήττονται, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα που έχουμε. Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκαν την Παρασκευή τρία επιπλέον μέτρα στήριξης. Αφορούν:

Πρώτον, την επέκταση των προσωρινών αναστολών εργασίας εργαζομένων με αποζημίωση ειδικού σκοπού σε επιπλέον κλάδους, με οριοθέτηση ποσοστού επί του απασχολούμενου προσωπικού που δύναται να τίθεται σε αναστολή.

Δεύτερον, την εφαρμογή ειδικού προγράμματος ενίσχυσης επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα τη μείωση τζίρου μεταξύ 2019 και 2020 άνω του 50%. Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει στο 8% επί του τζίρου του 2019 και το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι τα 400.000 ευρώ.

Τρίτον, την αναστολή καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2022 ρυθμισμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά, καθώς και των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται προσωρινά σε αναστολή.

Παράλληλα, η Κυβέρνηση συνεχίζει και θα συνεχίσει όσο χρειάζεται την παροχή στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για όσο θα διαρκέσει η κρίση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Από το Σεπτέμβριο έχει εφαρμόσει μέτρα ανακούφισης 1,3 δισ. ευρώ και για τον Ιανουάριο διαθέτει 400 εκατ. ευρώ. Παράλληλα -όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- πέρα από την αύξηση του κατώτατου μισθού που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου, προωθείται νέα αύξηση που θα είναι πολύ μεγαλύτερη από το 2% που δόθηκε στην αρχή του χρόνου και θα ισχύσει από το Μάιο.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Η Κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις που στόχο έχουν να φέρουν το Κράτος δίπλα στον πολίτη, αλλά και κυρίως να στρώσουν το έδαφος για ακόμη περισσότερες νέες επενδύσεις, για ακόμη περισσότερες νέες επιχειρήσεις για καλύτερα αμειβόμενες νέες θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Θεσπίζει 13 θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στηρίζει τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, την πράσινη μετάβαση, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, την ανάπτυξη καινοτόμων επενδύσεων, την εισαγωγή τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Ενισχύονται παράλληλα, οι τουριστικές επενδύσεις, οι μεταποιητικές, αλλά και ο τομέας της αγροδιατροφής.

Προβλέπει ειδική μέριμνα με ενισχυμένα ποσοστά για τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Θεσπίζει κίνητρα για την ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό.

Επιδιώκει τη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης.

Προβλέπει τέσσερα κίνητρα ενθάρρυνσης και στήριξης των επενδύσεων: Πρώτον, τη φορολογική απαλλαγή. Δεύτερον, την επιχορήγηση. Τρίτον, την επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Και τέταρτον την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Ειδικότερα προβλέπει ότι οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα λαμβάνουν τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του μισθολογικού κόστους, ενώ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα παρέχονται όλα τα είδη των ενισχύσεων και θα συμπεριλαμβάνεται και η επιχορήγηση.

Τροφοδοτούμε το αναπτυξιακό οικοσύστημα που έχουμε δημιουργήσει από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής μας, προσφέροντας νέες ευκαιρίες και νέες δυνατότητες σε εγχώριους και διεθνείς επιχειρηματίες. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται ο εθνικός μας πλούτος και ωφελείται το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Για τις απειλές στη Δικαιοσύνη από τον Παύλο Πολάκη

Τέλος, θέλω να επαναλάβω ότι δημιουργείται μείζον ζήτημα Δημοκρατίας από τις απειλές του κ. Παύλου Πολάκη εναντίον της Δικαιοσύνης και από την κάλυψη -από την ταύτιση θα έλεγα μαζί του- που του παρέχει ο κ. Τσίπρας.

Οι απαράδεκτοι και ανυπόστατοι ισχυρισμοί του κ. Τσίπρα και οι απειλές του στενού συνεργάτη του σε βάρος δικαστικών λειτουργών προσβάλλουν το Σύνταγμα και την Δημοκρατία της χώρας μας. Εδώ τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα:

Θεωρεί ο κ. Τσίπρας ότι ο Άρειος Πάγος υποκινείται και δεν λειτουργεί ανεξάρτητα;

Θεωρεί ότι η ανώτατη δικαστική εξουσία στον τόπο μας λειτουργεί κατόπιν πολιτικών εντολών;

Εμπιστεύεται -ναι ή όχι;- την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη;

H επίθεση του κ. Τσίπρα στους θεσμούς της ελληνικής Πολιτείας δεν συμβαίνει για πρώτη φορά, και πολύ φοβάμαι ούτε για τελευταία. Και αυτό επειδή αποτελεί δομικό μέρος της γενικότερης στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ.

Μήνες τώρα η Αξιωματική Αντιπολίτευση, εγκλωβισμένη σε σχήματα και σε λογικές ξεπερασμένων εποχών, προκειμένου να βγει από την πολιτική της αφάνεια, άλλοτε καταστροφολογεί ασύστολα, άλλοτε διακινεί μύθους και άλλοτε στο όνομα μικροκομματικών και μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων ή και προσωπικών ταυτίσεων βάλει έναντι των θεσμών και τους υπονομεύει. Κοινός παρονομαστής όλων αυτών των επιλογών είναι η επένδυση στο διχασμό, μήπως και κεντρίσει λίγο παραπάνω την προσοχή συγκεκριμένων κοινωνικών στρωμάτων, αδιαφορώντας όμως για την εθνική ζημιά που προκαλεί.

Σε αυτή του την επιλογή ο κ. Τσίπρας, μαζί με τον κ. Πολάκη, ήταν, είναι θα παραμένουν μόνοι απέναντι στη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Η Κυβέρνηση, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και κυρίως απέναντι στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, πορεύεται στον 21ο αιώνα διασφαλίζοντας το Κράτος και τους πολίτες σε ένα περιβάλλον μεγάλων διεθνών κρίσεων.

Είμαστε στοχοπροσηλωμένοι στην υπεράσπιση της Πατρίδας, του δημοσίου αγαθού και την προαγωγή της ευημερίας όλων, δίχως εξαιρέσεις. Η πορεία μας, εξαιτίας των μεγάλων κρίσεων, δεν είναι εύκολη. Είναι όμως ασφαλής, παρά τις διακυμάνσεις. Σε αυτή τη γραμμή είμαστε, σε αυτήν θα επιμείνουμε».

